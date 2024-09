L’adoption croissante de modèles de gestion numériques et le développement des opérations en ligne posent de grands défis et offrent de nombreuses opportunités. Aujourd’hui, votre organisation doit être en mesure d’utiliser les données pour mettre en place des opérations plus rapides et plus efficaces. Vous devez prendre des décisions plus solides basées sur des données, accéder à des analyses plus approfondies et gagner la confiance de vos interlocuteurs, tout en renforçant la sécurité et la confidentialité des données.

IBM Storage DS8900F est la nouvelle génération de systèmes de données d’entreprise construits avec la technologie de processeur la plus avancée. Il est conçu pour fournir les performances et la résilience des données dont vous avez besoin pour accroître la satisfaction de vos clients et transformer les données en opportunités commerciales.