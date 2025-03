L’économie saoudienne dépendait fortement des recettes pétrolières, ce qui l’exposait à la volatilité du marché. Le pays a entrepris de diversifier son économie en plaçant la transformation numérique au cœur de ses activités.

La transformation numérique est au cœur de la stratégie de l’Arabie saoudite pour transformer et assurer la croissance économique et la compétitivité futures à l’échelle mondiale. Selon l’Autorité générale des statistiques, l’économie numérique contribue à 14 % du PIB du pays. Cette poussée numérique s’inscrit dans les tendances nationales et mondiales vers un monde plus connecté et technologiquement avancé, alors que de plus en plus de personnes vivent, jouent, font leurs achats et travaillent en ligne.

L’un des facteurs à l’origine de l’essor de l’économie numérique est l’utilisation accrue des paiements électroniques. La société du Royaume d’Arabie saoudite, axée sur la jeunesse et les environnements mobiles, s’éloigne de la tradition consistant à s’appuyer sur les espèces pour les transactions quotidiennes et adopte la banque numérique comme préférence.

Le passage aux transactions sans espèces n’est pas un phénomène récent. Il est devenu la norme avant la pandémie de COVID-19, avec des taux d’adoption dépassant les 70 % entre février 2019 et janvier 2020. La pandémie a ensuite accéléré la tendance, entraînant une augmentation des paiements numériques de 75 % en 2020 et une diminution des retraits d’argent d’un tiers en 2020. Après la pandémie, l'utilisation des paiements numériques n'a pas diminué et continue de se développer. La Banque centrale saoudienne (SAMA) a récemment annoncé que les paiements électroniques de vente au détail avaient atteint 70 % du total des paiements de vente au détail en 2023, contre 62 % en 2022.

Il en résulte une demande accrue de produits et de services numériques intégrés et sécurisés pour répondre aux besoins des consommateurs et des entreprises à chaque point de contact, tels que :

Portefeuilles numériques

Passerelles de paiement

Systèmes de point de vente

Paiements transfrontaliers

Finance intégrée

Banque ouverte

Solutions Fintech

Cette opportunité commerciale a conduit à la création de neoleap en 2021. Filiale de Alrajhi Bank, la plus grande banque islamique au monde et la plus grande banque du Moyen-Orient et d'Arabie Saoudite, neoleap vise à renforcer l’inclusion financière numérique en fournissant des solutions de paiement innovantes et sécurisées. C’est également la pierre angulaire de l’offre d'open banking de la banque. Depuis sa création, elle est devenue la principale société de paiement numérique du pays.

Neoleap a compris la nécessité d’innover pour répondre à la demande croissante de paiements numériques dans le pays. Après une analyse approfondie de l'efficacité, l'entreprise a identifié le besoin de construire sa plateforme d'intégration agile ou son intergiciel de carte de crédit.