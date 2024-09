Alors qu’il recherchait une solution, le NCHC a travaillé avec IBM Garage pour exécuter une preuve de concept (POC) basée sur IBM Cloud Pak for Watson AIOps.

L’objectif de la preuve de concept était d’évaluer l’impact réel de la solution recherchée. Le NCHC a fourni des données d’exploitation et des données de journal réseau issues de scénarios réels, par exemple lorsque certains équipements tombent en panne et provoquent des interruptions de service.

Les équipes du NCHC et d’IBM ont ensuite utilisé IBM Cloud Pak for Watson AIOps comme intégrateur central de la gamme d’outils informatiques opérationnels de l’infrastructure réseau, produisant ainsi une vue globale de l’infrastructure. Et en injectant des données structurées et non structurées au composant AI Manager de la solution, le NCHC et l’équipe d’IBM Garage ont pu entraîner les modèles d’IA à gérer de manière automatique et proactive les problèmes et les incidents.

Les résultats ont été remarquables. Les équipes ont réduit de 55 % le temps moyen de détection des problèmes susceptibles d’affecter le service.

La preuve de concept ayant été une réussite, le NCHC et l’équipe d’IBM Customer Success Manager ont déployé IBM Cloud Pak for Watson AIOps dans l’environnement de production de l’infrastructure. Le NCHC utilise désormais les composants suivants d’IBM Cloud Pak for Watson AIOps :