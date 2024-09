« Nous pouvons déployer les services avec environ 80 % d'efforts en moins et l'activité manuelle requise pour maintenir les opérations à grande échelle a été réduite par 20 », se réjouit Ang Thing Jiun.



Ces chiffres se traduisent évidemment par des déploiements plus rapides et une mise sur le marché accélérée. De plus, l'automatisation accrue réduit le risque d'erreur humaine. Plus important encore, ces améliorations contribuent à renforcer l'expérience client. Tout cela permet à TIME de fournir la disponibilité, la stabilité et les services nécessaires à ses clients pour répondre à leurs besoins, exactement quand et là où il faut. En prime, l'entreprise a accru sa capacité à rechercher et à intégrer davantage de clients.

« L'automatisation du réseau sur notre écosystème de bout en bout avec des fonctionnalités NFVI nous permet d'exécuter de manière systématique de grands flux de travail. Cette configuration permet à nos clients de gagner en rapidité et en efficacité dans leur parcours de transformation numérique. » Pour TIME et ses clients, ce parcours est continu. Comme le souligne Ang Thing Jiun, « nous continuerons à explorer et à évaluer de nouvelles technologies pour améliorer davantage notre réseau et l'expérience offerte à nos clients ».