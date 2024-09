Lufthansa, en partenariat avec IBM Watson Advertising, a mis la puissance de la technologie alimentée par l’IA à l’œuvre en lançant la première campagne IBM Watson Advertising Conversations pour le secteur de l’aviation en 2018, permettant aux consommateurs d’interagir avec eux d’une toute nouvelle manière via des publicités dynamiques sur les propriétés de The Weather Channel et à travers la campagne médiatique de Lufthansa.

Cette expérience de marketing conversationnel a permis de transmettre des messages inspirants aux utilisateurs et de fournir des informations intéressantes sur les villes internationales présentées, ce qui a permis de découvrir des informations précieuses telles que :

Le message de première image le plus performant était « Quelle langue rend le monde beau ? »

Les utilisateurs ont choisi le français comme la langue la plus belle.

Francfort et Paris étaient les destinations les plus prisées par les utilisateurs.

Alors que Lufthansa a découvert quelques enseignements précieux en 2018, IBM Watson Advertising a fait évoluer cette expérience en 2019 pour permettre au consommateur de découvrir ce qui était le plus important pour lui. Cela a permis de révéler des informations encore plus précieuses sur les consommateurs et leurs préférences en matière de voyage, agissant comme un groupe de discussion virtuel massif pour la marque Lufthansa en mettant en évidence des tendances inattendues et en contribuant à informer les futures stratégies créatives de Lufthansa.

Cette amélioration incitait les utilisateurs à passer un test de personnalité, qui permettait ensuite de définir une personnalité de voyage unique et des recommandations de destinations basées sur cette personnalité.

En s’appuyant sur les fonctionnalités Natural Language Processing (traitement automatique du langage naturel) et Natural Language Understanding (compréhension du langage naturel) d’IBM Watson, ainsi que sur une formation approfondie sur les informations produit et les FAQ de Lufthansa, il a été possible d’établir ce dialogue personnalisé et de fournir à chaque utilisateur des informations uniques, attrayantes et inspirantes sur les voyages.

Grâce à Conversations, Lufthansa a constaté les résultats suivants :