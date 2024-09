« J’ai déjà évalué l’efficacité de la solution IBM Maximo Application Suite », explique Eric Pietri, soutien aux opérations et à la maintenance chez Lhyfe. « Le choix de l’outil présentait des défis : à court terme, il devait être léger et calibré pour notre production actuelle et nos petites équipes. A moyen terme, il devait rapidement évoluer pour gérer toute une constellation d’unités de production. Nous produisons actuellement 1 MWh », explique Antoine Hamon, et notre ambition est d’atteindre 55 MWh d’ici fin 2024 et 200 MWh en 2026 !

En collaboration avec les équipes de Lhyfe, IBM Client Engineering a clarifié le besoin et développé une preuve de concept (POC) pour démontrer concrètement comment les techniciens de Lyfhe pouvaient travailler efficacement avec cet outil. « La démonstration a été très convaincante », conclut Antoine Hamon.

IBM Maximo Application Suite, hébergé et déployé par le partenaire IBM Arondor, est désormais implanté sur deux sites (une unité offshore en Vendée et une unité onshore à Bouin), et son utilisation doit être étendue à 7 autres sites actuellement en construction ou en expansion à travers l’Europe. IBM Maximo Application Suite permet de surveiller en temps réel l’état des équipements (unités de production et actifs roulants) et de planifier les actions de maintenance pour optimiser les performances des actifs, améliorer leur durée de vie et contrôler les coûts de maintenance. De plus, cet outil contribue à la sécurité opérationnelle et permet la traçabilité, en particulier pour répondre aux exigences des sites ATEX [1] .

La collaboration de Lhyfe avec IBM est un exemple réussi de mise en œuvre de technologies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, diminuer la dépendance aux combustibles fossiles et atteindre les objectifs de durabilité.