Ayant pour objectif d’étendre le programme à 150 tablettes, le service des bibliothèques a entamé des discussions avec des fournisseurs afin de rendre plus efficace la transition entre les utilisateurs. Le fournisseur de communications mobiles O2 a travaillé avec le service pour créer une solution de bout en bout sur mesure adaptée au système de prêt de tablettes.

MaaS360 fournit les fonctionnalités de gestion unifiée des terminaux (UEM) qui font partie intégrante de la solution O2, qui comprend des tablettes iPad, l’attribution de 5 Go de données mobiles par mois et par tablette et un préchargement personnalisé d’applications, d’eBooks et un app store modifié. Le préchargement comprend également des liens vers des services municipaux tels que le logement et des ressources telles que des liens, des applications et du contenu numérique pour aider les gens à gérer leur santé.

La gestion unifiée des terminaux assurée par MaaS360 permet au service des bibliothèques de contrôler avec précision et de centraliser la gestion des tablettes qu’il prête. Il devient possible de suivre et de contrôler les tablettes pour pouvoir maintenir le service et la sécurité. En cas de perte ou de vol, une tablette peut être verrouillée et effacée à distance.

« Désormais, avec MaaS360, lorsqu’une tablette revient, nous pouvons réinitialiser les paramètres pour effacer les données de l’emprunteur sans perdre l’image préchargée », explique Jason Tutin, soulignant que l’effacement des données est essentiel pour répondre aux exigences de confidentialité des données énoncées dans le règlement général sur la protection des données (RGPD).

Après avoir choisi la solution, le service des bibliothèques a travaillé avec O2 pour identifier les associations caritatives locales et les organisations de soutien communautaire qui s’occupent des personnes les plus exposées au risque d’exclusion numérique, notamment les jeunes quittant les programmes de prise en charge et de supervision, les personnes âgées et les réfugiés. Trois d’entre elles ont été sélectionnées pour un programme pilote de trois mois, dans lequel chaque institution a reçu 10 tablettes à prêter aux clients.

« Les gens utilisaient les tablettes pour faire exactement le genre de choses que nous voulions qu’ils puissent faire, explique Jason Tutin. Par exemple, les personnes quittant les programmes de prise en charge utilisaient les tablettes pour rechercher un emploi en ligne et se préparer à une formation plus approfondie. Une institution participante enseignait à ses clients réfugiés l’anglais comme deuxième langue. Les emprunteurs de tablettes apprenaient en partie en regardant des vidéos YouTube de cours d’anglais.

« Mais ils regardaient ces vidéos en haute définition, en plein écran, en utilisant la carte SIM. Cela signifiait qu’ils utilisaient leur attribution de données mobiles de 5 Go en quelques jours. C’était un problème que nous n’avions pas prévu. »

O2 a fait appel à Asavie, partenaire commercial IBM et partenaire technique de MaaS360, pour assurer le contrôle des données mobiles dans le cadre de la solution globale de gestion des tablettes. Intégrée à MaaS360 et à la carte SIM, la solution Asavie Moda surveille l’utilisation des données mobiles et, lorsqu’un seuil de consommation de 2,5 Go est atteint, limite la vitesse de connectivité à la 2G ou moins. Cela permet d’économiser considérablement l’utilisation des données tout en maintenant un niveau de service acceptable, même pour regarder des vidéos.

« Sans les contrôles offerts par la solution Asavie Moda, nous aurions été confrontés au choix difficile de coûts de données insoutenables ou de désactiver la connexion SIM lorsque les utilisateurs ont atteint la limite de données prédéfinie de 5 Go », détaille Jason Tutin, ajoutant que la fonctionnalité Asavie Moda verrouille également la carte SIM sur la tablette afin qu’elle ne puisse pas être utilisée avec un autre appareil mobile.