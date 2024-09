L’Université La Trobe, une institution avant-gardiste, s’est tournée vers l’IA générative pour améliorer les opérations de recherche et accélérer les stratégies de mise sur le marché. Une entreprise parfois difficile. L’accès aux connaissances approuvées par l’université et leur utilisation pour la recherche peuvent prendre beaucoup de temps, et les lacunes en matière de développement ralentissent considérablement la mise sur le marché efficace des résultats. L’université avait besoin d’une solution capable de rationaliser l’accès aux connaissances et de permettre le développement rapide d’applications pour l’entrée sur le marché.