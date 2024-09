« C'est un prérequis pour livrer des prévisions plus fines que celles des équipes humaines et contrôler le processus de production pour prévenir les produits défectueux », ponctue Takeshi Maeda, expliquant le rôle des solutions IBM.

Et c'est bien car IBM proposait les capacités nécessaires pour bâtir une usine aussi intelligente et utiliser les données que Kyocera a sollicité son aide dans le projet de doublement de la productivité.

« Quand on sélectionne des solutions hautement fonctionnelles pour des profils techniques individuels, tels que la planification de la production, l'outil de planification ou le système de production et qu'on ajoute ces solutions, on n'obtient pas toujours l'effet maximal », précise Takeshi Maeda. « Nous avions également une limite de temps. On souhaitait lancer la plateforme numérique dès que possible et l'appliquer en pratique pour produire des résultats d'ici la fin de l'exercice fiscal 2021. »

« Nous avons donc évalué les solutions sur des critères d'optimisation globale et IBM avait pour engagement de travailler en étroite collaboration avec nous pour créer le système le plus adapté en vue de doubler notre productivité. Nous avons donc choisi IBM non seulement pour déployer la solution, mais aussi comme partenaire pour promouvoir le projet. »