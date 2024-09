Gestionnaire de matériel (MM) MM est la gestion de la production dans l'atelier de fabrication, prenant en charge 16 modes de fonctionnement, allant de la production entièrement hors ligne, manuelle à la production entièrement automatisée et à grand volume. MM intègre plus de 400 éléments de logique métier riches pour gérer les objets dans le wafer, le lot, le FOUP et l'équipement, avec un contrôle et un suivi en temps réel du WIP, du produit, du travail et du processus.

Sens et réponse Sense and Response (SaR) est un cadre de développement et d'exécution pour la gestion des événements d'usine qui augmente l'utilisation et l'efficacité de la fabrication. Le SaaS permet aux utilisateurs de créer des flux de travail pour détecter les événements métier dans les systèmes existants (par exemple, MM), exécutez des règles de gestion et répondez aux ressources d'usine en temps réel. Ces flux de travail peuvent être introduits en continu sans interruption du système.

Contrôle avancé des processus SiView Advanced Process Control (APC) est préintégré à MM/DCS et prend en charge Java/BPEL pour l'implémentation de la logique métier. De plus, des modèles mathématiques développés en externe (par ex. MATLAB) peut être adopté comme bibliothèque. Cela permet au personnel des domaines de l'ingénierie, de la science et de l'économie de travailler rapidement et efficacement sur les modèles de contrôle des processus.

Haute disponibilité et évolutivité SiView High Availability Scalability (HAS) prend en charge le regroupement des processus de serveur CORBA (par exemple, MM serveurs). HAS détecte et récupère automatiquement les défaillances du processus du serveur CORBA et offre une flexibilité de l'extension du serveur CORBA. Sous la configuration HAS, les modifications apportées aux applications pour les correctifs et les améliorations peuvent être appliquées sans impact sur les activités de production.

Programme de surveillance des machines SiView Machine Supervisory Program (tMSP) est une offre SiView Standard pour l'application de contrôle des outils de fabrication, qui contrôle les communications entre un équipement (outil) et le MES. SiView Standard s’exécute sur un moteur logique multithread orienté service et piloté par les événements et utilise des plug-ins pour prendre en charge la logique métier. De plus, SiView Standard fournit un ensemble de modules prêts à l'emploi prenant en charge de nombreux protocoles de communication courants, permettant aux développeurs d'applications de se concentrer sur la logique métier. tMSP est conforme au protocole SECS ou HSMS et prend en charge la norme GEM.

Simulateur dynamique de production SiView Production Dynamic Simulator (PDS alias WIP Simulator) est un simulateur d'événements discret qui permet de prédire les mouvements détaillés des lots, l'utilisation des outils et l'instantané des travaux en cours dans une usine de semi-conducteurs. SiView Standard offre une fonction de simulation à grande vitesse prête à l'emploi qui fournit les informations nécessaires à la prise de décision dans le cadre de l'amélioration continue des opérations de l'usine, telles que la planification de la capacité, l'équilibrage des encours, l'augmentation du débit, la réduction du délai de livraison, etc.

Répartition en temps réel SiView Real Time Dispatching (RTD) préintégré à SiView MES et offre une meilleure expérience de prise de décision intelligente en réponse à des conditions en constante évolution dans l'usine. Fourni via un éditeur de règles basé sur navigateur, RTD permet aux utilisateurs de créer et de définir des règles métier/opérationnelles en faisant glisser et en déposant des icônes à partir d'un ensemble riche de composants. La RTD ne nécessitant que peu de compétences en programmation, elle permet aux ingénieurs de se concentrer sur la logique commerciale et de réagir rapidement aux changements de logique et d'usine.

Contrôle statistique des processus Le contrôle statistique des processus (SPC) basé sur le Web effectue le contrôle statistique des processus en temps réel, à l'aide des données de processus et des données de mesure (pré-intégrées à MM). Grâce à des fonctions analytiques intégrées, le SPC permet de prévoir l'apparition de défauts et d'améliorer le rendement en surveillant en temps réel les tendances des données relatives à l'équipement de traitement.

Gestionnaire de spécifications Le gestionnaire de spécifications (SM) fournit les fonctions de gestion des spécifications au moment de la construction pour créer et définir les opérations. Basé sur SEMATECH CIM Framework, SM prend en charge plus de 70 classes pour créer et définir des scénarios de fabrication de semi-conducteurs avec des solutions flexibles de contrôle de version, de contrôle d'accès et d'archivage. Ces catégories incluent les produits, les processus, le routage, l'équipement, le personnel, ainsi que les caractéristiques opérationnelles.