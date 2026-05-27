Que se passe-t-il après les applaudissements ?

Création d’une expérience d’IA conçue pour intégrer la Fashion Week au commerce de tous les jours
Les défilés génèrent une forte résonance émotionnelle, l’attention de la presse et une pertinence culturelle, mais traduire cet élan en un engagement en ligne durable et une confiance dans les achats reste un défi persistant dans le secteur de la mode. Dans le commerce électronique traditionnel, les vêtements hautement techniques — définis par leur structure, leurs lignes et l’illusion qu’ils créent — sont encore largement présentés à travers des images statiques et des tableaux de tailles, laissant des aspects essentiels comme la coupe, les proportions et le mouvement sujets à interprétation. Pour KATE BARTON, une marque de créateurs basée à New York et connue pour ses vêtements sculpturaux et de haute technicité, cette lacune introduit souvent de l’hésitation dans le parcours d’achat, où l’intention de conception dépend fortement de l’aspect d’une pièce et de son déplacement sur le corps.
Dans le même temps, les attentes concernant les expériences numériques évoluent. Les pages produits traditionnelles étaient de plus en plus insuffisantes pour les acheteurs en quête de clarté, tandis que les partenaires et les sponsors cherchaient des moyens d’étendre l’engagement au-delà du moment présent. Pour KATE BARTON, il s’agissait de trouver un moyen de transposer la substance du défilé (l'aspect et le déplacement des vêtements) dans un environnement plus participatif et adapté au commerce. Permettre aux clients de mieux visualiser les vêtements sur leur corps s’est imposé comme la prochaine étape naturelle, sans que l’expérience ne soit justifiée uniquement par des indicateurs de vente immédiats ni compromettre l’intégrité du design de la marque.
L’activation de la Fashion Week de New York a marqué le premier déploiement réel de cette approche, faisant de la présentation de mode le format initial d’un système destiné à être étendu au commerce électronique. Pour offrir une expérience d’essai virtuelle crédible, il fallait des sorties visuelles réalistes, des performances à faible latence et un accès fluide sur tous les appareils, ainsi qu’une reconnaissance visuelle grâce à des interactions vocales et textuelles dans presque toutes les langues, dans un environnement en direct. Ces exigences dépassaient ce que pouvaient prendre en charge les outils internes existants, ce qui a conduit KATE BARTON à s’associer à Fiducia AI, une entreprise spécialisée dans la création d’expériences d’IA de qualité professionnelle pour l’engagement visuel et conversationnel, et à IBM pour élaborer une solution.
pour permettre l’activation KATE BARTON soutenant à la fois la Fashion Week de New York et le commerce électronique
pour étendre l’expérience en direct de la Fashion Week de New York à la boutique Shopify en ligne
ont participé à l’expérience d’essai virtuel en moins de deux mois d’utilisation dans le e-commerce
KATE BARTON, Fiducia AI et IBM ont collaboré pour créer une expérience basée sur l’IA, conçue comme une couche durable entre les présentations en direct et le commerce numérique, plutôt que comme une activation ponctuelle. Bien que l’expérience ait débuté lors de la Fashion Week de New York, elle a été intentionnellement conçue pour passer à un environnement de commerce électronique permanent. Le système devait permettre une interaction en temps réel dans un environnement à haute visibilité tout en restant stable, sécurisé et évolutif une fois intégré dans le principal canal de vente de la marque.
Fiducia AI a dirigé l’orchestration et le développement de l’application, tandis qu’IBM a fourni la base de l’entreprise pour mettre en place la plateforme technologique, la fiabilité et la gouvernance. Déployée sur IBM Cloud et construite sur IBM watsonx.ai, la solution a utilisé une approche multi-modèle pour prendre en charge différentes fonctions au sein de l’expérience, combinant des workflows structurés alimentés par IBM Granite, un traitement visuel pris en charge par Llama et une interaction conversationnelle permise par les modèles OpenAI. Ces composants ont été coordonnés par le biais des services Model Gateway de watsonx afin d’équilibrer les performances, l’expérience utilisateur et la gouvernance, tandis que les services IBM Cloud, notamment IBM Cloud Object Storage, ont pris en charge la gestion et la diffusion des ressources visuelles dans des contextes à la fois physiques et numériques.
La plateforme SaaS initiale a été développée sur IBM Cloud en quatre semaines environ, jetant ainsi les bases d’un engagement client global et multiformat. Pour améliorer l’expérience KATE BARTON, la présentation de la Fashion Week de New York et le commerce en cours ont été configurés et déployés en seulement 5 jours. Une fois la présentation en direct terminée, la même architecture a permis d’étendre l’expérience à la vitrine Shopify de KATE BARTON en deux jours environ, avec un minimum de retouches. SpeedShotX, la lentille d’IA visuelle de Fiducia, a été intégrée directement dans certaines pages de produits, permettant aux clients d’accéder à des essayages virtuels basés sur un navigateur sans avoir à télécharger d’application. Cette mise en œuvre a permis à l’expérience de passer d’un environnement de Fashion Week en direct à un e-commerce continu sans ajustement, préservant la continuité de la marque tout en soutenant une couche d’interaction client plus intelligente.
L’un des principaux objectifs du projet a été le passage d’une activation limitée dans le temps à une capacité commerciale fonctionnelle. Ce qui a débuté comme une expérience lors de la Fashion Week de New York est désormais disponible sur la boutique KATE BARTON en ligne, permettant aux clients d’interagir avec le même système central au-delà de la présentation de la Fashion Week de New York. Ce passage d’une interaction ponctuelle à une disponibilité continue a marqué une évolution de la présentation vers l’infrastructure, établissant une base qui pourrait soutenir une utilisation continue plutôt que de s’arrêter avec le défilé. Peu d’activations de la Fashion Week permettent de passer au commerce de tous les jours ; dans ce cas, l’expérience s’est poursuivie au-delà du défilé.
Les premiers signaux d’engagement reflètent la façon dont les clients interagissent avec l’expérience en pratique. Depuis la mi-février, plus de 2 500 utilisateurs ont utilisé la capacité d’essai virtuel, les clients passant le temps de découvrir les pages produits habilitées à l’essai pour mieux comprendre la coupe et la silhouette avant l’achat. Bien que l’impact commercial soit encore en cours d’évaluation, ces interactions témoignent d’un réel intérêt des clients et d’une volonté de s’intéresser davantage à des vêtements complexes dans un contexte numérique.
Du point de vue de la marque, cette collaboration montre comment l’IA avancée peut être appliquée sans diluer la création. L’expérience prend en charge le langage conceptuel de la collection en rendant la structure, la proportion et le mouvement plus lisibles en ligne, réduisant ainsi la dépendance à l’interprétation ou à l’explication. L’expérience permet également une découverte multilingue, en répondant aux questions sur la marque et la collection dans n’importe quelle langue par le biais d’interactions textuelles et vocales dans des contextes réels et numériques. Grâce à ce déploiement, KATE BARTON a mis en place une couche numérique reproductible qui peut évoluer au fil du temps, offrant une Expérience d’achat plus immersive aux clients et une plateforme d’apprentissage continu à mesure que la capacité se développe.
La marque KATE BARTON, dirigée par la créatrice de mode new-yorkaise Kate Barton, reconnue par Forbes dans sa liste 30 Under 30 en 2025, est connue pour ses vêtements féminins sculpturaux ancrés dans un design expérimental et axé sur le processus. S’inspirant de l’ingénierie des formes et des drapés d’avant-garde, la marque trouve l’équilibre entre artisanat, innovation et durabilité. Ses créations ont été portées par des personnalités culturelles de premier plan lors d’apparitions très médiatisées.
Fiducia IA est un partenaire commercial d’IBM qui crée des expériences d’IA dédiées aux entreprises à l’échelle mondiale, combinant intelligence visuelle et interaction conversationnelle. En partenariat avec des marques et des entreprises sportives, elle transforme la narration et l’engagement en systèmes numériques durables qui fonctionnent de façon fluide entre les expériences, le commerce et le marketing numérique.
© Copyright IBM Corporation. Avril 2026.
IBM, le logo IBM, IBM Cloud, Granite, watsonx.ai et watsonx sont des marques commerciales d’IBM Corp., déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier.
Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.