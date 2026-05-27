Que se passe-t-il après les applaudissements ?

Les défilés génèrent une forte résonance émotionnelle, l’attention de la presse et une pertinence culturelle, mais traduire cet élan en un engagement en ligne durable et une confiance dans les achats reste un défi persistant dans le secteur de la mode. Dans le commerce électronique traditionnel, les vêtements hautement techniques — définis par leur structure, leurs lignes et l’illusion qu’ils créent — sont encore largement présentés à travers des images statiques et des tableaux de tailles, laissant des aspects essentiels comme la coupe, les proportions et le mouvement sujets à interprétation. Pour KATE BARTON, une marque de créateurs basée à New York et connue pour ses vêtements sculpturaux et de haute technicité, cette lacune introduit souvent de l’hésitation dans le parcours d’achat, où l’intention de conception dépend fortement de l’aspect d’une pièce et de son déplacement sur le corps.

Dans le même temps, les attentes concernant les expériences numériques évoluent. Les pages produits traditionnelles étaient de plus en plus insuffisantes pour les acheteurs en quête de clarté, tandis que les partenaires et les sponsors cherchaient des moyens d’étendre l’engagement au-delà du moment présent. Pour KATE BARTON, il s’agissait de trouver un moyen de transposer la substance du défilé (l'aspect et le déplacement des vêtements) dans un environnement plus participatif et adapté au commerce. Permettre aux clients de mieux visualiser les vêtements sur leur corps s’est imposé comme la prochaine étape naturelle, sans que l’expérience ne soit justifiée uniquement par des indicateurs de vente immédiats ni compromettre l’intégrité du design de la marque.

L’activation de la Fashion Week de New York a marqué le premier déploiement réel de cette approche, faisant de la présentation de mode le format initial d’un système destiné à être étendu au commerce électronique. Pour offrir une expérience d’essai virtuelle crédible, il fallait des sorties visuelles réalistes, des performances à faible latence et un accès fluide sur tous les appareils, ainsi qu’une reconnaissance visuelle grâce à des interactions vocales et textuelles dans presque toutes les langues, dans un environnement en direct. Ces exigences dépassaient ce que pouvaient prendre en charge les outils internes existants, ce qui a conduit KATE BARTON à s’associer à Fiducia AI, une entreprise spécialisée dans la création d’expériences d’IA de qualité professionnelle pour l’engagement visuel et conversationnel, et à IBM pour élaborer une solution.