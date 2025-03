Istituto Secoli est une institution prestigieuse et historique du secteur de la mode basée en Italie, reconnue au niveau international pour sa formation dans les domaines du design de mode, de la création de modèles et de la personnalisation.



L’une des premières étapes que les étudiants rencontrent au cours de leur formation à Istituto Secoli est le processus de conception de la collection. Au cœur de ce processus se trouve le développement du concept, l'idée centrale qui inspire et guide la création d'une collection, et qui joue un rôle central dans la stimulation de la créativité et de l'innovation.



Cette phase était accompagnée de quelques défis. En effet, les étudiants avaient souvent du mal à développer pleinement leur concept initial. La quantité massive d’informations en ligne a conduit à des recherches superficielles, tandis que les algorithmes personnalisés des réseaux sociaux limitent l’exposition aux diverses perspectives. Pour relever ces défis, Istituto Secoli a décidé de découvrir l’intelligence artificielle (IA) pour aider les étudiants à trouver des sources fiables et à développer leur pensée créative, afin qu’ils puissent dépasser leurs approches traditionnelles et développer des idées plus innovantes.