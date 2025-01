En tant qu’agence gouvernementale centrale, l’Israel Tax Authority (ITA) traite en moyenne 8 millions de transactions par jour, un chiffre qui a augmenté de 62 % ces dernières années. Qu’il s’agisse d’une entreprise payant ses impôts ou d’un citoyen demandant un remboursement, chaque transaction est unique et l’ITA conserve des archives complètes dans son centre de données. Ces informations sont essentielles, puisqu’elles aident le gouvernement à lever les fonds dont il a besoin pour fournir à ses citoyens des services de classe mondiale.



Consciente du caractère de plus en plus sophistiqué des cyberattaques et du risque important qu’elles génèrent, l’ITA travaille en permanence au renforcement de la sécurité des systèmes et des données au cœur de ses opérations.



Les volumes de transactions augmentant toujours plus rapidement, l’ITA souhaitait rendre l’infrastructure de stockage sur laquelle reposent ses opérations suffisamment résiliente, stable et évolutive. Alors que les systèmes de stockage existants de l’ITA ne seront bientôt plus pris en charge par les fournisseurs, les responsables informatiques ont vu là l’occasion de découvrir de nouvelles façons d’améliorer leur cyber-résilience.