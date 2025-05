L'équipe financière d'IBM a utilisé IBM Apptio EBM pour analyser les données comptables de l'ensemble de l'année et identifier les possibilités d'automatisation, puis a exploité watsonx.ai pour créer des modèles d'IA personnalisés permettant d'analyser les causes profondes. Elle a ensuite déployé IBM watsonx Orchestrate et l'a intégré à l'automatisation robotisée des processus (RPA) afin de valider les entrées par rapport au grand livre, d'optimiser les étapes du processus et de générer des données journalisées à des fins de révision.

De plus, la solution a été étendue pour inclure la détection des anomalies en temps réel afin d'améliorer la précision des documents financiers avant leur soumission. Les modèles d'automatisation personnalisés et alimentés par l'IA de Jobotx ont permis une adaptation dynamique aux changements de politiques financières.

L'équipe financière d'IBM et l'équipe Jobotx d'IBM ont défini ensemble les étapes répétitives et manuelles des entrées dans le journal pour l'assistant watsonx Orchestrate. L'équipe a choisi watsonx Orchestrate pour rationaliser les opérations, prendre des décisions éclairées grâce à des insights basés sur l'IA et stimuler la croissance dans un environnement sécurisé et évolutif. Watsonx Orchestrate a ensuite interprété ces données et les a converties en commandes RPA précises. Après validation par le directeur financier, watsonx Orchestrate a programmé des commandes automatisées pour la soumission des saisies journalistiques au grand livre lors de la clôture financière. La solution a également bien fonctionné avec IBM Business Automation Workflow pour fournir un tableau de bord dynamique en temps réel, permettant aux analystes financiers d'exécuter une gestion des exceptions en temps opportun.

La mise en œuvre de la solution début 2025 a permis à l'équipe financière d'IBM d'améliorer la précision tout en libérant du temps pour des tâches plus stratégiques et en améliorant l'efficacité globale. Dans le cadre de l'initiative Jobotx, l'équipe continuera à affiner la précision de l'automatisation, à intégrer la plateforme à d'autres systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) et à développer les insights basés sur l'IA pour les équipes financières à l'échelle mondiale.