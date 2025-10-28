L’équipe du DSI d’IBM se lance dans la consolidation de ses données opérationnelles
Imaginez un immense océan de données, débordant d’informations précieuses, mais encore inexploitées en raison de leur nature chaotique. L’équipe du responsable des technologies de l’information (DSI) d’IBM était confrontée à un défi similaire. Elle stockait d’énormes volumes de données informatiques opérationnelles liées aux applications, aux appareils, aux réseaux, à l’infrastructure et aux outils d’entreprise. Ces données étaient dispersées dans des sources disparates, notamment sept data lakes différents conçus à partir de technologies diverses.
Cette fragmentation entraînait plusieurs problèmes. Tout d’abord, l’équipe du DSI ne pouvait pas accéder à de grandes quantités de données, ce qui l’empêchait d’obtenir des informations précieuses et de prendre des décisions stratégiques. Ensuite, la gouvernance, les contrôles d’accès et les processus n’étaient pas cohérents entre les différents référentiels, ce qui compromettait la sécurité des données. Enfin, la duplication effrénée des données et des processus d’extraction, de transformation et de chargement (ETL) nuisait non seulement à la qualité des données, mais augmentait également les coûts opérationnels, épuisait les ressources et freinait l’innovation.
L’équipe a reconnu la nécessité urgente d’un changement radical dans sa stratégie de gestion des données. Elle a imaginé une plateforme de données centralisée et unifiée, conçue pour démanteler les silos de données existants, établir une gouvernance robuste et donner aux utilisateurs des capacités en libre-service. Cette plateforme démocratiserait les données, les rendant plus accessibles et plus faciles à compiler pour l’analyse, favorisant ainsi les économies, l’efficacité et la compétitivité.
Pour relever les défis liés à la fragmentation et au désordre des données, l’équipe du DSI d’IBM a entrepris une transformation informatique au troisième trimestre 2024, en mettant en œuvre la plateforme de données I&T optimisée par IBM watsonx.data, ainsi qu’IBM watsonx.ai, IBM Cognos Analytics et IBM Knowledge Catalog. Ensemble, ces outils ont permis de créer un hub unifié, remplaçant les silos déconnectés par un contrôle centralisé et une accessibilité rationalisée. IBM watsonx.ai a permis de bénéficier d’informations pilotées par le machine learning avancé et l’IA, IBM Cognos Analytics a facilité la création de rapports et de tableaux de bord dynamiques, et IBM Knowledge Catalog a assuré une gouvernance et une découvrabilité efficaces des données.
Au cours de cette transition, l’équipe s’est rendu compte qu’il était possible de réduire considérablement la complexité grâce à watsonx.data. Auparavant, les utilisateurs extrayaient laborieusement les données à partir d’environnements disparates, notamment des sources telles qu’AskIdentity (DB2), Developer Platform (PostgreSQL), Voice of the Employee (PostgreSQL) et Infrastructure Inventory (MongoDB). Désormais, grâce à une architecture unifiée alimentée par watsonx.data, une seule requête permet d’extraire de façon fluide les données de ces différents systèmes, éliminant ainsi un travail manuel considérable. La plateforme s’adapte à diverses bases de données et formats, ne nécessitant que des révisions occasionnelles.
Afin d’améliorer l’accès des utilisateurs, l’équipe a mis en place des couches d’abstraction pour standardiser la syntaxe SQL et a exploité IBM Knowledge Catalog pour renforcer la cohérence et la fiabilité des données. Les pipelines CI/CD et l’intégration GitHub ont encore rationalisé le développement, rendant la plateforme plus collaborative et évolutive. Grâce à cela, l’équipe du DSI d’IBM exploite désormais un écosystème de données centralisé et intelligent qui favorise l’efficacité et l’innovation.
La mise en œuvre de la plateforme de données I&T a donné des résultats positifs significatifs pour l’équipe du DSI d’IBM. En transférant les données hors des systèmes hérités et en réduisant la redondance des données, la plateforme a permis de réaliser 5,3 millions de dollars d’économies d’ici le premier trimestre 2025. Cela a également conduit à un déploiement 100 % SaaS dans IBM Cloud pour watsonx.data, réduisant ainsi l’empreinte et la complexité sur site.
De plus, la plateforme a amélioré la gouvernance des données en fournissant une source d’information unique et en permettant des stratégies de données plus défensives. La redondance des données a été réduite en moyenne de 26 % pour l’identité et de 7,7 % pour l’expérience développeur, car la plateforme élimine le besoin de répliquer les données entre systèmes. Cette amélioration a également réduit le temps et les efforts nécessaires pour effectuer les processus ETL.
À mesure que la plateforme intégrait davantage de sources de données, l’équipe a observé une augmentation significative des volumes de données, illustrée par 229 Go supplémentaires ingérés quotidiennement à partir des appareils et des cas d’utilisation de l’intranet d’IBM. Au cours des quatre jours précédents, l’équipe a réussi à charger plus de 1,25 milliard de lignes provenant de l’intranet d’IBM, démontrant ainsi la capacité de la plateforme à ingérer efficacement des données à grande échelle.
À l’avenir, l’équipe explore des moyens d’améliorer encore la plateforme de données I&T afin de réduire la redondance des données et d’améliorer leur qualité. L’objectif est d’intégrer toutes les sources de données informatiques opérationnelles dans la plateforme d’ici la fin de l’année et de tirer pleinement parti des avantages d’un environnement de données unifié et gouverné.
L’équipe du responsable des technologies de l’information (DSI) d’IBM pilote la stratégie informatique interne et fournit, sécurise, modernise et soutient les solutions informatiques utilisées par les salariés, les clients et les partenaires de l’entreprise pour accomplir leurs tâches au quotidien.
L’équipe du DSI vise à créer une plateforme informatique adaptative qui facilite l’accès aux outils, aux applications et aux systèmes dans l’ensemble de l’entreprise. Ayant pour mission de catalyser la croissance des entreprises, elle accélère la résolution des problèmes et sert de moteur à innovation pour IBM.
