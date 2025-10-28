Imaginez un immense océan de données, débordant d’informations précieuses, mais encore inexploitées en raison de leur nature chaotique. L’équipe du responsable des technologies de l’information (DSI) d’IBM était confrontée à un défi similaire. Elle stockait d’énormes volumes de données informatiques opérationnelles liées aux applications, aux appareils, aux réseaux, à l’infrastructure et aux outils d’entreprise. Ces données étaient dispersées dans des sources disparates, notamment sept data lakes différents conçus à partir de technologies diverses.

Cette fragmentation entraînait plusieurs problèmes. Tout d’abord, l’équipe du DSI ne pouvait pas accéder à de grandes quantités de données, ce qui l’empêchait d’obtenir des informations précieuses et de prendre des décisions stratégiques. Ensuite, la gouvernance, les contrôles d’accès et les processus n’étaient pas cohérents entre les différents référentiels, ce qui compromettait la sécurité des données. Enfin, la duplication effrénée des données et des processus d’extraction, de transformation et de chargement (ETL) nuisait non seulement à la qualité des données, mais augmentait également les coûts opérationnels, épuisait les ressources et freinait l’innovation.

L’équipe a reconnu la nécessité urgente d’un changement radical dans sa stratégie de gestion des données. Elle a imaginé une plateforme de données centralisée et unifiée, conçue pour démanteler les silos de données existants, établir une gouvernance robuste et donner aux utilisateurs des capacités en libre-service. Cette plateforme démocratiserait les données, les rendant plus accessibles et plus faciles à compiler pour l’analyse, favorisant ainsi les économies, l’efficacité et la compétitivité.