Hex Trust a choisi de développer sa plateforme de stockage d'actifs numériques, Hex Safe, sur la solution IBM® LinuxONE avec les IBM Hyper Protect Virtual Servers. La technologie IBM offre la combinaison idéale de sécurité, de performance, de stabilité et de transparence pour concrétiser la vision de l'entreprise.

« En associant IBM LinuxONE et IBM Hyper Protect Virtual Servers, nous disposons des meilleures infrastructures de sécurité possibles », souligne M. Czerniawski. « Les CryptoCards d'IBM sont les seuls HSM [Hardware Security Modules] conformes à la norme FIPS 140-2 de niveau 4. IBM LinuxONE étant conçu sur la même technologie qu'IBM Z, nous n'avions aucun doute quant à la puissance de traitement ou à la fiabilité. En même temps, le choix d'IBM LinuxONE nous permet de profiter d'un grand nombre d'outils open source avec d'autres fonctionnalités de niveau entreprise, soit la meilleure solution qui soit. »

À la suite d'un processus de validation de concept (PoC) réussi, Hex Trust a lancé le développement d'Hex Safe en étroite collaboration avec IBM. Les équipes d'Hex Trust et d'IBM organisent des réunions hebdomadaires et utilisent un canal Slack dédié pour suivre les progrès et résoudre rapidement les problèmes.

« Nous craignions qu'en travaillant avec un fournisseur aussi puissant, nous ne soyons perdus dans la masse », précise M. Czerniawski. « Mais nous avons été époustouflés par IBM. Ils sont toujours réactifs et leurs experts connaissent parfaitement notre secteur d'activité et nos priorités commerciales. Ils vont au-delà de nos attentes. Dernièrement, ils nous ont livré des algorithmes cryptographiques personnalisés en quelques jours seulement et sans frais supplémentaires. »

Hex Safe permet aux utilisateurs de stocker des actifs en toute sécurité et d'accéder aux services offerts dans l'écosystème des actifs numériques, en se concentrant sur l'intégration de courtiers, de courtiers principaux, de marchés boursiers, de plateformes de prêt et d'emprunt, de solutions de mise en gage et d'autres dépositaires. Hex Trust travaille avec IBM pour commercialiser cette solution. « Le partenariat avec IBM donne de la crédibilité à l'offre d'Hex Trust, car IBM a une longue et fructueuse expérience en matière de sécurisation des transactions financières », ajoute M. Czerniawski.