Newlight Technologies, Inc.

Le changement climatique est l’un des plus grands défis auxquels l’homme est confronté aujourd’hui. Les scientifiques prévoient des conséquences dévastatrices directement liées au réchauffement climatique : sécheresse, inondations, tempêtes violentes et perturbations de l’approvisionnement en nourriture et en eau. Que pouvons-nous faire pour affronter le problème ? La société Newlight Technologies a développé un parcours qui, selon elle, peut faire partie de la solution.

Mark Herrema, PDG et cofondateur de Newlight Technologies, explique : « En 2003, j’ai lu un article du Los Angeles Times sur le méthane émis par les vaches et la quantité phénoménale de CO2 contenue dans l’atmosphère. À l’époque, les gens parlaient de taxer les émissions de dioxyde de carbone ou de l’enfouir sous terre.

« Pourtant, si vous regardez la nature, les gaz à effet de serre – le CO2 dans l’air et dans l’eau – sont un élément de base de la vie puisque la croissance des arbres et des coraux en dépend. J’ai donc fait équipe avec un vieil ami de lycée, et nous nous sommes dit, si la nature peut utiliser les gaz à effet de serre d’une manière qui inverse le flux de CO2 dans l’environnement, pourquoi ne pourrions-nous pas faire quelque chose de similaire ? Au lieu de vilipender les gaz à effet de serre, pourquoi ne pas les transformer en produits de valeur ? En 2003, avec un peu de matériel et de quincaillerie, des recherches sur Internet et beaucoup à apprendre, nous nous sommes lancés dans la réalisation de notre projet. »

Au cours des dix années qui ont suivi, Newlight a mis au point une technologie qui convertit directement les gaz à effet de serre en une molécule énergétique naturelle de grande valeur qui peut être utilisée pour remplacer les plastiques, les fibres et d’autres matériaux. Le processus de bioconversion de l’entreprise utilise de l’énergie et des gaz à effet de serre d’origine renouvelable, tels que le méthane provenant de décharges, de mines de charbon abandonnées et d’exploitations agricoles, et les convertit à l’aide de micro-organismes présents dans l’océan en une molécule d’énergie biodégradable et fusible haute performance dénommée AirCarbon, à un rendement qui permet de produire à grande échelle.

« Notre impact est actuellement faible compte tenu des enjeux », poursuit Mark Herrema, « mais notre objectif est de nous développer aussi rapidement que possible à partir de la production directe et de la production sous licence. L’un de nos principaux défis a été le temps nécessaire pour concevoir et construire de nouvelles unités de production d’AirCarbon. Cependant, la solution modulaire que nous avons développée devrait considérablement accélérer le procédé.

« Nous avons réalisé qu’il nous fallait un moyen de démontrer aux consommateurs finaux qui achètent des produits AirCarbon que leurs articles sont issus des gaz à effet de serre, que nous avons utilisé de l’énergie renouvelable pour les fabriquer et qu’ils ont généré une réduction des émissions de CO2 qui, sinon, auraient été rejetées dans l’atmosphère. Pour y parvenir, nous avons commencé à chercher un partenaire technologique pour nous aider à ajouter cet élément crucial de la vérifiabilité et pour nous permettre de le faire à grande échelle. »