Plastic Bank crée de nouveaux écosystèmes de recyclage éthique dans de nombreuses communautés côtières. L’organisation a mis en place ses premières succursales en Haïti, aux Philippines et en Indonésie, et a récemment lancé des opérations au Brésil et en Égypte. Les adhérents qui récupèrent les déchets plastiques sont récompensés par des jetons numériques qui peuvent être échangés via l’application Plastic Bank contre des produits alimentaires, du combustible pour la cuisine, les frais de scolarité, l’assurance maladie, etc. Le « plastique social » recyclé est ensuite réintégré sous forme de produits et d’emballages dans le cadre d’une chaîne d’approvisionnement en boucle fermée.

Aujourd’hui, Plastic Bank a effectué plus de 100 000 transactions dans environ 280 zones géographiques, avec une croissance exponentielle à l’horizon. Pour accompagner son développement, Plastic Bank cherche à établir de nouveaux partenariats et à maximiser son impact positif sur les communautés auprès desquelles elle intervient.

« En plus de nos accords avec des marques mondiales telles que SC Johnson, Henkel, Aldi, Dm-drogerie Markt et Carton Pack, nous avons récemment conclu un partenariat avec Gojek », poursuit Shaun Frankson. « En tant que l’un des plus grands fournisseurs de services de paiement numérique au monde, Gojek va nous aider à éliminer les paiements en espèces en Indonésie, une approche que nous souhaitons reproduire dans le monde entier. »

Il poursuit, « Nous entrons dans une phase de croissance rapide, et il est essentiel que nous soyons prêts. Notre modèle repose sur la confiance et la transparence. Les moyens de paiement de nos membres dépendent de leur capacité à économiser et à échanger localement leurs jetons numériques de manière fiable. Nous ne pouvons monétiser les déchets plastiques que si nous sommes en mesure de les recycler efficacement. Bientôt, Plastic Bank s’étendra pour devenir une plateforme à vocation mondiale permettant à tous les habitants de la planète d’apporter une contribution significative à la lutte contre le plastique dans les océans. »

« Pour concrétiser nos ambitions mondiales, nous devons faire évoluer nos systèmes et nos processus sans jamais faire défaut à nos principes », explique-t-il. « Dans le même temps, nous identifions de nouvelles façons de servir les communautés et de protéger l’environnement, en ajoutant continuellement de nouvelles fonctionnalités et fonctions à l’application Plastic Bank. »