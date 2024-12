IBM Consulting accélère la transformation opérationnelle de nos clients grâce aux technologies de cloud hybride et d’IA, en s’appuyant sur notre écosystème ouvert de partenaires. Forts d’une expertise métier et sectorielle approfondie couvrant la stratégie, la conception de l’expérience, la technologie et les opérations, nous sommes devenus le partenaire de confiance des entreprises parmi les plus innovantes et les plus importantes, en les aidant à moderniser et à sécuriser leurs systèmes complexes.

Nordcloud, une société IBM, est un leader européen de la mise en œuvre du cloud, du développement d’applications, des services gérés et de la formation. Les experts de Nordcloud, spécialistes du cloud, font partie intégrante de l’approche et des services hybrid cloud by design d’IBM, favorisant la réussite client dans le cloud.