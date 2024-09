Alors que les concepteurs finalisaient encore le plan de solution, l’équipe technique commençait déjà à créer la plateforme COVAX, car il n’y avait pas une minute à perdre. L’un des défis liés à la mise en œuvre d’une plateforme nationale de vaccination pendant une pandémie ? La situation, et donc les priorités de mise en œuvre de l’équipe, qui allaient changer à mesure qu’elle recevait de nouvelles directives du gouvernement irlandais, de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et du Comité consultatif national sur la vaccination (NIAC). Par conséquent, l’équipe de développement a dû suivre un processus extrêmement réactif pour développer, tester et itérer la solution rapidement.

Les membres de l’équipe d’IBM, de Salesforce et du HSE ont ainsi adopté des pratiques agiles, sous forme de réunions quotidiennes, de rétrospectives, d’analyses approfondies, d’évaluations du leadership et de réunions de gouvernance, dans le but de continuer à faire avancer le projet rapidement, main dans la main. De leur côté, les développeurs ont créé la plateforme COVAX de base sur Salesforce Health Cloud. Le système utilise également Salesforce Marketing Cloud pour les communications, Salesforce Experience Cloud pour le portail public, Salesforce Lightning Scheduler pour la prise de rendez-vous, Salesforce Service Cloud pour l’assistance HSE, la plateforme d’apprentissage Salesforce myTrailhead pour la formation des employés et MuleSoft Anypoint Platform, pour l’intégration avec les systèmes du HSE, des médecins et des pharmacies. Enfin, Salesforce Shield fournit des analyses rétrospectives et de sécurité supplémentaires pour la plateforme.

« Nous avions l’habitude de travailler de manière virtuelle, mais cela ne nous a pas empêchés de former une seule équipe dans une grande salle, réfléchissant et construisant ensemble, explique Michael McKillen, responsable de la livraison chez IBM. À tout moment, la main gauche savait ce que faisait la main droite. Notre équipe était très soudée et toutes les parties prenantes étaient impatientes de collaborer, car nous avions tous et toutes le même objectif : créer un programme fonctionnel. »