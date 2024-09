Au début de l’année 2018, le professeur Kim Jong-hyeok, directeur de la division Planification et coordination de l’AMC, s’est rendu à l’IBM Research Lab de New York pour y découvrir les technologies de rupture les plus prometteuses, notamment l’intelligence artificielle, la blockchain, IBM Watson et l’automatisation intelligente. Kim Jong-hyeok a discuté en détail avec l’équipe d’IBM sur la nécessité d’adopter la numérisation et l’automatisation dans les hôpitaux, et sur la façon dont elles pourraient améliorer l’expérience des patients et du personnel lorsqu’appliquées à certains domaines stratégiques. Il ajoute : « J’ai discuté d’IBM Watson et de Design Thinking avec le personnel du centre de recherche, et j’ai été impressionné par leur façon de travailler, d’innover et de collaborer. »

Plus tard, une équipe d’IBM s’est rendue à l’Asan Medical Center en Corée pour animer un atelier de 3 jours sur le Design Thinking, un cadre centré sur l’utilisateur conçu pour résoudre les problèmes de manière créative, pratique et adaptée aux entreprises modernes. Au cours de l’atelier, les équipes d’IBM et de l’AMC ont analysé les points faibles de l’hôpital, son environnement tel qu’il est actuellement, les objectifs envisagés et les priorités pour l’état futur. Il s’agissait notamment d’évaluer tous les services candidats à l’automatisation et de sélectionner celui qui en avait le plus besoin. Le professeur Kim Jong-hyeok se souvient : « Les équipes médicales, mais aussi celles chargées des fournitures ou de la validation des traitements avaient un besoin flagrant d’automatisation. Nous avons discuté du type de tâches qui en bénéficieraient le plus, et nous avons finalement choisi l’attribution des lits, un processus clé dans l’amélioration de l’expérience de nos patients. »

S’appuyant sur la méthodologie IBM Garage et sur IBM Services, l’Asan Medical Center a lancé un projet de 12 semaines portant sur 35 services. La phase initiale du projet était axée sur la définition des cas d’utilisation. Cette étape comprenait l’identification des processus et des exigences métier, la définition et la configuration des exigences en matière de données, ainsi que la définition des critères d’évaluation de la performance pour la tâche d’attribution des lits. L’équipe a tenté de déterminer la tâche qui pourrait être automatisée à l’aide de l’automatisation robotisée des processus (RPA) et a sélectionné deux candidats cibles à des fins de test.

Au cours de la phase suivante, l’équipe d’IBM Services a analysé tous les workflows et toutes les règles pour l’attribution des lits. Les workflows complexes ont été restructurés, et de nouvelles règles d’attribution de lits ont été définies pour éliminer la redondance et améliorer l’efficacité. Les workflows intelligents ainsi créés ont servi de base à un système automatisé qui attribue les lits en fonction d’un ensemble complexe de critères. Ce dernier comprend les préférences des patients, l’horaire des interventions chirurgicales, toute condition particulière du patient, l’état de réservation de chaque service et des facteurs tels que la distance que le personnel médical devra parcourir pour répondre aux besoins de chaque patient.

En tant qu’extension du processus d’attribution automatique des lits, l’automatisation robotisée des processus (RPA) a été appliquée à des tâches connexes, à savoir l’enregistrement des patients et la modification ou l’annulation des réservations.