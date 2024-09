Au sein d’un hôpital, dans un centre de soins ou chez un patient, les soignants ont besoin de dispositifs médicaux fiables et de haute qualité pour prodiguer des soins de manière efficace. Les fournisseurs de ces équipements médicaux doivent constamment respecter des normes d’excellence, au risque de compromettre ces soins.

Le groupe Bastide, une entreprise basée en France, fait partie de ces fournisseurs. Son ambition ? Faire passer ses activités au niveau mondial. Malheureusement, sa croissance rapide, tant naturelle que par acquisition, a rendu plus difficile le maintien des normes exceptionnelles sur lesquelles repose sa réputation.

Comme l’explique Emmanuel Romieu, responsable informatique au sein du groupe Bastide, « récemment, notre stratégie de croissance a franchi un cap avec des acquisitions en dehors de la France. Au Royaume-Uni, nous sommes aujourd’hui le deuxième plus grand fournisseur de dispositifs médicaux, et nous avons prévu de nous développer encore plus. Nous voulions apporter des changements proactifs à nos opérations afin de pouvoir continuer à saisir les opportunités qui se présentent ».

En effet, pour le groupe Bastide, déployer la base de données SAP ERP reposant sur SAP HANA afin d’améliorer les performances et accélérer les analyses était la bonne décision à prendre. L’équipe informatique du groupe s’est alors mise en quête d’une infrastructure qui pourrait entièrement prendre en charge SAP HANA et qui répondrait aux besoins d’une entreprise en pleine croissance.

« À court terme, nous avions besoin d’un serveur et d’une solution de stockage qui nous permettraient de tirer le meilleur parti de notre investissement dans SAP HANA, commente Emmanuel Romieu. À long terme, nous voulions pouvoir intégrer des filiales actuelles et futures dans notre environnement SAP, ce qui signifiait disposer de beaucoup de marge de manœuvre et de flexibilité. »