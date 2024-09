L’équipe GigaSpaces construit la nouvelle solution à l’aide d’IBM watsonx.ai et d’IBM watsonx Assistant avec le soutien d’IBM Build Lab. Elle contiendra un assistant virtuel dont le front-end est alimenté par watsonx Assistant et dont les capacités de requête et de résumé sont alimentées par wasonx.ai. L’objectif est de permettre aux clients de GigaSpaces d’interroger les données de l’entreprise en langage naturel. L’objectif principal de la plateforme eRAG est de permettre aux organisations d’accéder aux données de l’entreprise en langage naturel, ce qui leur permet de prendre des décisions commerciales fiables et d’obtenir des informations exploitables grâce à l’IA. En utilisant les LLM avancés sur IBM watsonx.ai et en appliquant des techniques telles que l’enrichissement sémantique et la mise en cache vectorielle, GigaSpaces est en mesure d’améliorer les modules de raisonnement et de récupération de métadonnées d’eRAG.

Une fois la nouvelle plateforme eRAG pleinement opérationnelle, les clients de GigaSpaces pourront utiliser le langage naturel pour interroger des données structurées telles que les registres de ventes internes d’une entreprise, la gestion des stocks, les paiements de commandes ou l’analytique marketing. Ils peuvent s’attendre à ce que l’eRAG fournisse des niveaux élevés de précision dans les résultats des requêtes qu’il renvoie. Actuellement, les ingénieurs qui utilisent l’IA pour travailler avec des informations structurées telles que des bases de données obtiennent un taux de précision allant jusqu’à 55 %. La mission de GigaSpaces est d’aider ses clients à atteindre un taux de précision proche de 95 % sur la base des premiers résultats lors de l’utilisation de cette nouvelle approche eRAG.

En intégrant IBM watsonx Assistant, GigaSpaces a considérablement réduit son temps de prototypage d’un assistant basé sur eRAG à plusieurs jours au lieu de plusieurs mois, ce qui a permis à l’équipe de recherche et développement de se concentrer sur le défi principal consistant à améliorer la technologie eRAG et à rationaliser le développement du langage humain pour des informations structurées à un niveau très élevé. À l’avenir, GigaSpaces prévoit d’explorer IBM watsonx.Governance, une solution qui utilise l’automatisation logicielle pour atténuer les risques, gérer les exigences réglementaires et répondre aux préoccupations éthiques des modèles d’IA générative et de machine learning (ML). GigaSpaces vise à exploiter la plateforme pour garantir la confiance et la sécurité au sein de la solution eRAG, en assurant l’évaluation, la surveillance et le contrôle des modèles intégrés dans la solution. L’introduction d’IBM watsonx.governance marquera une avancée majeure vers la réalisation de cet objectif.