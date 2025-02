Georgian State Electrosystem

La mise en place d’une nouvelle plateforme de marché de l’énergie conforme aux normes établies par le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (ENTSO-e) n’a pas été une mince affaire pour GSE. Afin d’adopter les bonnes pratiques et d’assurer la conformité réglementaire, l’organisation a fait appel à Orient Logic, un partenaire commercial d’IBM, à l’issue d’un processus rigoureux de passation de marchés publics.

En collaboration avec Blaze (la filiale de développement de logiciels d’Orient Logic) et IBM, GSE a développé la plateforme Energy Market Participants (EMP) en utilisant IBM Process Automation Manager Open Edition en tant que principal moteur de processus et IBM Instana Observability pour la surveillance complète des applications. Afin que GSE puisse rapidement mettre au point et publier de nouvelles fonctionnalités pour EMP à l’avenir, Blaze a choisi de concevoir la plateforme de marché à l’aide de la plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift et de Red Hat Integration.

L’utilisation de Red Hat Intégration a permis une interconnexion transparente des données avec les systèmes de planification des ressources de l’entreprise (ERP) et de facturation sans nécessiter de changements invasifs ou de redéveloppement dans ces systèmes. Cela a permis d’accélérer la livraison de la plateforme EMP et de réduire le coût total du projet.

Aujourd’hui, la plateforme EMP permet aux fournisseurs d’électricité, aux producteurs, aux négociants, aux opérateurs de systèmes de transmission et de distribution de toute la Géorgie d’acheter, de vendre, d’importer et d’exporter de l’énergie sur l’ensemble du réseau électrique national du pays. Parallèlement, les auditeurs et les régulateurs peuvent accéder à des informations en temps quasi réel sur les échanges d’énergie, les prix, l’utilisation et d’autres indicateurs clés.

« Nous avons choisi les solutions IBM pour leur fiabilité, leur pérennité et leur efficacité dans le secteur de l’énergie », explique Zviad Gachechiladze, directeur de JSC Georgian State Electrosystem of Organized Markets Development and Electricity Accounting chez GSE. « Et avec le soutien de Blaze et d’Orient Logic, nous avons pu développer la nouvelle plateforme de manière rapide et efficace et la mettre en service à la date que nous avions fixée », complète-t-il.

Lela Khalvashi, responsable produit chez Blaze et Orient Logic, ajoute : « Nous avons été ravis de pouvoir aider GSE à mettre en œuvre une initiative aussi importante pour notre pays. Ce projet fructueux nous a également permis de consolider notre vaste expérience et nos connaissances dans le secteur de l’énergie. »