IBM Process Automation Manager Open Edition est une plateforme d’automatisation d’entreprise robuste qui constitue une base entièrement open source pour développer des applications d’automatisation métier rapides, légères et cloud natives. En s’appuyant sur un modèle de développement open source et en tirant parti de communautés telles que Kogito, Drools et jBPM, cette solution aide les organisations à répondre à des besoins uniques et complexes de manière efficace et rentable, avec un maximum de flexibilité.

Ces outils faciles à utiliser pour la gestion des processus et des décisions permettent aux organisations d’améliorer la visibilité sur l’ensemble du cycle de vie des processus, de la modélisation, la simulation et le test au déploiement, à la surveillance et à l’optimisation.