La collaboration entre les experts métier et les équipes informatiques, conjuguée à un ensemble de technologies modernes, permet aux développeurs de se concentrer sur les domaines d’expertise dans lesquels ils excellent et de gérer leur temps avec un maximum d’efficacité. Cette meilleure expérience de développement et les outils centrés sur les développeurs offrent aux entreprises la possibilité de s’adapter et de réagir rapidement aux tendances et aux exigences du marché en constante évolution.

Conçue pour simplifier l’évaluation des règles critiques, la solution IBM Decision Manager Open Edition peut facilement gérer l’exécution de milliers de règles. Les entreprises sont ainsi en mesure d’éliminer les biais, de réduire leurs coûts et d’augmenter l’efficacité de leur personnel en optimisant leur processus de décision. En proposant différentes options de mise en œuvre, allant de modèles adaptés aux entreprises tels que Decision Model and Notation (DMN) à des règles hautement flexibles avec prise de décision avancée en temps réel et traitement d’événements complexes, cette solution vous offre une stratégie d’automatisation des décisions à la fois globale, intuitive et simplifiée.