L’automatisation intelligente de bout en bout des processus permet aux organisations de gagner en efficacité, d’augmenter la précision et de réduire les erreurs. IBM Business Automation Manager Open Editions prend en charge tous les processus métier, des processus manuels dynamiques aux processus entièrement automatisés, et vous permet de les combiner avec un personnel numérique, vous offrant ainsi d’innombrables possibilités pour transformer votre organisation.

Process Automation Manager Open Edition,

précédemment appelée Red Hat Process Automation Manager,

est une plateforme de modélisation et d’automatisation

des processus métier, s’appuyant sur la norme BMPN 2.0

(Business Process Model and Notation) et intégrant la gestion de cas

et l’aide à la prise de décisions.

Decision Manager Open Edition, précédemment appelée

Red Hat Decision Manager, est une plateforme de modélisation

et d’automatisation des décisions qui s’appuie sur la norme DMN (Decision Model and Notation) et des règles métier.