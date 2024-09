En associant IBM Cloud Pak for Integration et Instana pour construire l’architecture de son produit de financement numérique à destination des PME, Emkan a pu enregistrer des résultats quantitatifs et qualitatifs positifs. En effet, l’entreprise a pu déployer son produit plus tôt que prévu et diviser par trois le délai de mise sur le marché. Parfaitement intégré aux API internes et externes, le produit offre une bonne visibilité sur le marché pour favoriser la personnalisation des services, ainsi qu’une expérience client plus fluide. Emkan est désormais en mesure de répondre aux exigences en constante évolution de ses clients. Pour améliorer toujours plus la robustesse et la performance de son produit, l’entreprise s’attache en permanence à créer et à déployer des applications avec rapidité et efficacité.

« Grâce à IBM Instana, nous avons une vue d’ensemble des fonctionnalités de notre plateforme. Nous avons pu nous offrir une visibilité en temps réel sur la performance de nos applications et les indicateurs de notre infrastructure. Nous sommes également en mesure de suivre les éventuels problèmes grâce aux alertes et aux tableaux de bord surveillés par notre équipe chargée des applications et du centre d’opérations réseau (NOC). Les données sont exploitées en permanence pour améliorer la fiabilité et la performance du produit de financement numérique à destination des PME. Ces avantages permettent à Emkan de garder une longueur d’avance sur ses concurrents locaux et régionaux, et de répondre au mieux aux besoins financiers des PME dans le royaume », affirme Sultan AlQahtani.

La plateforme de financement numérique pour PME est le premier produit Emkan à adopter IBM Cloud Pak for Integration. En raison de sa performance supérieure à celle des autres produits internes, Emkan a redéfini ses priorités pour moderniser ses systèmes actuels et en faire des applications cloud natives sur Red Hat OpenShift, toujours grâce à IBM Cloud Pak for Integration. Les principaux canaux numériques utilisés par Emkan pour proposer ses services (financement des PME, solution de crédit, location automobile avec option d’achat, etc.) seront hébergés par les solutions IBM.

Le nouveau produit a transformé les opérations d’Emkan. En effet, l’entreprise est désormais en mesure de fournir aux PME un produit omnicanal en libre-service, qui allie flexibilité et fluidité pour simplifier et accélérer leur accès au capital qui leur est indispensable. Qui plus est, ce service numérique de bout en bout facilite l’inscription des nouveaux clients, ainsi que le décaissement des prêts en ligne. Il permet également aux PME de mieux évaluer et gérer leur risque financier.