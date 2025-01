Un appel d’offres a été lancé par le service des achats d’ELPEDISON afin de sélectionner une solution de gestion et de récupération des données. Performance Technologies a remporté l’appel d’offres, car l’entreprise répondait à tous les critères requis par le biais d’une solution d’intégration et de gouvernance des données avec IBM Cloud Pak for Data et IBM Knowledge Catalog. D’un point de vue technologique, la solution cloud native repose sur des microservices, conteneurisés sur Red Hat OpenShift on IBM Cloud, et est fournie sous la forme d’une offre SaaS (Software as a Service) complète, gérée par Performance Technologies.

En tant que partenaire IBM Platinum avec de nombreux succès à son actif, Performance Technologies a pu démontrer les certifications et compétences techniques appropriées, ainsi que sa capacité à faire passer son projet d’un simple concept à une véritable assistance, opérationnelle 7 jours sur 7.

Il ne s’agissait pas seulement d’un projet technique : ELPEDISON avait pour objectif de consolider et d’organiser les données de 30 000 tableaux de base de données tout en intégrant et en gérant des politiques complètes de gouvernance, de sécurité, de confidentialité et de contrôle dans l’ensemble de l’organisation. Performance Technologies a collaboré étroitement avec IBM, en particulier lors de la configuration initiale, en intégrant le catalogue de données IBM pour le secteur de l’énergie et des services publics et en adaptant la terminologie commerciale d’ELPEDISON à la plateforme de données. Cette personnalisation a permis de comprendre les métadonnées au sein des systèmes ELPEDISON, garantissant ainsi une identification et une classification précises des données conformément au Règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD), au Règlement européen sur les données, à la loi européenne sur l’IA et aux politiques de sécurité.

La plateforme IBM Data Management sert de ressource centrale indispensable, en fournissant des catalogues de données et des dictionnaires qui permettent à ELPEDISON de gérer les données liées aux clients via une couche de gouvernance couvrant 45 systèmes opérationnels. Cette structure permet une traçabilité simple des données et établit un droit de propriété sur les éléments de données critiques, améliorant ainsi la prise de décision fondée sur les données dans toutes les unités commerciales de l’entreprise. La solution intègre l’ensemble du cadre de gestion des données d’entreprise d’ELPEDISON, qui englobe les politiques de gouvernance et la documentation visant à créer un point de contrôle unifié pour la qualité des données, la validation, l’exhaustivité des métadonnées, la traçabilité des données, la résolution et la traçabilité.