« Le déploiement de SAP S/4HANA sur IBM Power avec SUSE Linux Enterprise Server nous apporte la stabilité dont nous avons besoin pour soutenir nos processus financiers, logistiques, de chaîne d’approvisionnement et d’achats », confirme M. Assmann. « La possibilité de réaffecter dynamiquement les ressources du serveur pendant et après la migration a également représenté un avantage important pour nous. Au cours de la migration, nous avons utilisé la capacité à la demande pour améliorer temporairement les performances, ce qui nous a permis de passer à SAP S/4HANA plus rapidement et de minimiser l’impact sur l’entreprise. »

M. Assmann ajoute : « Nous évaluons régulièrement les solutions de stockage pour notre centre de données afin de nous assurer que nous utilisons la plateforme optimale. Les performances exceptionnelles et la gestion simple d’IBM FlashSystem nous ont convaincus que nous avions fait le bon choix. »

ElectronicPartner a choisi SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications comme système d’exploitation pour SAP S/4HANA. « Nous cherchons toujours à choisir le bon outil pour nos besoins », explique M. Assmann. « SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications est le système d’exploitation préféré de SAP pour SAP S/4HANA, et l’étroite collaboration entre IBM, SUSE et SAP nous a donné l’assurance que toutes les solutions seraient compatibles. »

Pour la suite, l’entreprise prévoit d’appliquer la fonctionnalité de correctif en direct (Live Patching) de SUSE Linux Enterprise pour améliorer sa disponibilité tout en répondant encore plus rapidement aux cybermenaces. La société s’intéresse également à IBM Power10, la nouvelle génération de la plateforme IBM Power.

« À l’avenir, de nouvelles capacités de sécurité intégrées telles que le chiffrement de la mémoire et des performances informatiques encore plus élevées d’IBM Power10 permettront d’optimiser davantage notre centre de données », ajoute M. Assmann.

Depuis la migration vers SAP S/4HANA avec des serveurs IBM Power et le stockage IBM FlashSystem, ElectronicPartner commence à bénéficier de nouvelles informations qui l’aideront à gérer plus efficacement ses activités B2C et B2B.

« Nous avons accéléré certains processus métier clés par deux, ce qui contribue à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle », remarque M. Assmann. « Nous pouvons désormais utiliser SAP Customer Activity Repository pour analyser instantanément des millions de dossiers clients et fournisseurs, ce qui nous aidera à mieux comprendre les préférences des clients, à anticiper les tendances futures et à optimiser notre processus de planification en conséquence. »

ElectronicPartner constate que les performances, l’évolutivité et la fiabilité de son environnement sur site rivalisent avec les plus grands fournisseurs de cloud public. « De nos jours, les solutions de cloud public et de cloud hybride sont toujours une option », souligne M. Assmann. « Nous avons évalué notre utilisation et nous nous sommes rapidement rendu compte qu’avec une charge continuellement élevée, les solutions cloud coûteraient plus cher et nous donneraient moins de contrôle sur nos données. C’est pourquoi l’hébergement de SAP S/4HANA sur IBM Power est le choix le plus économique pour nous. »

De plus, IBM Power offre une meilleure évolutivité que les autres plateformes. « Notre base de données SAP HANA grossit rapidement », ajoute M. Assmann. « Avec IBM Power, nous pouvons évoluer quasiment sans limites, ce qui nous permet de grandir et de consolider sans ajouter de frais généraux d’administration. »

Fort de son travail avec IBM, SAP et SUSE, ElectronicPartner est prêt pour la prochaine phase de sa transformation opérationnelle. M. Assmann le confirme : « L’étape suivante consistera à réinventer nos processus, à ajouter de nouvelles fonctionnalités et à tirer pleinement parti des dernières solutions SAP, y compris les applications mobiles intuitives SAP Fiori. »

M. Assmann conclut : « Bien que notre aventure avec SAP S/4HANA sur IBM Power n’en soit qu’à ses débuts, nous sommes convaincus que la solution va nous aider à optimiser nos chaînes d’approvisionnement, à mieux gérer nos relations avec nos partenaires et à rationaliser nos processus logistiques. À terme, un accès plus rapide aux données métier nous permettra de prendre des décisions d’achat plus rapides et mieux informées, ce qui nous aidera à proposer à nos clients des produits très demandés au meilleur prix. »