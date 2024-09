Pour bénéficier de la standardisation entre les plateformes, le groupe a migré toutes ses instances SAP HANA vers Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions (lien externe à ibm.com). « Dès que Red Hat Enterprise Linux a été certifié par SAP pour la plateforme IBM Power Systems, nous avons commencé à exécuter les systèmes de production SAP HANA sur Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions », se souvient M. Leistner. « Grâce à l'étroite collaboration qui existe entre les différentes équipes d'IBM et de Red Hat, nous sommes passés rapidement à la phase de production avec SAP HANA, sans le moindre retard. »

Pour Blanc und Fischer IT Services GmbH, il est essentiel de pouvoir exécuter Linux sur IBM Power Systems pour continuer à attirer les talents les plus brillants. « Les informaticiens, en particulier les jeunes, sont très à l'aise avec Linux sur IBM Power Systems, même s'ils n'ont jamais utilisé la plateforme auparavant. C'est un avantage majeur pour nous de pouvoir tirer parti de ces connaissances approfondies de Red Hat Enterprise Linux sur différentes plateformes de serveurs, car cela augmente la flexibilité et accélère l'identification et la résolution des problèmes. » Blanc und Fischer IT Services GmbH apprécie fortement la mentalité axée sur l'open source de Red Hat et dispose d'une large communauté d'administrateurs et de développeurs qui connaissent bien la solution.

Pour les prochaines étapes, Blanc und Fischer IT Services GmbH prévoit de mettre en œuvre des processus DevOps dans toutes les opérations du centre de données, en utilisant la plateforme Red Hat Ansible Automation (lien externe à ibm.com) et Red Hat Satellite (lien externe à ibm.com) ainsi que Red Hat Premium et IBM Platinum Business Partner SVA (lien externe à ibm.com).Par ailleurs, l'équipe informatique cherche déjà des moyens de rationaliser davantage le déploiement, en envisageant des applications conteneurisées basées sur Red Hat OpenShift, une plateforme de conteneurs Kubernetes conçue pour les entreprises. Fervente partisane des stratégies multicloud et hybride, l'équipe explore les options cloud afin d'optimiser les coûts et d'accroître encore la flexibilité.