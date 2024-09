Comme de nombreuses grandes entreprises, Electrolux utilise des solutions SAP pour gérer les flux de travail critiques, ces solutions étant soutenues par les analyses de la plateforme de données à haute performance SAP HANA. A mesure que les données analytiques augmentaient en volume et en vitesse, il est devenu évident que les appareils basés sur x86 et qui supportaient les charges de travail SAP n’étaient pas suffisants de fournir une vision globale et intégrée de l’activité de l’entreprise. Celle-ci avait également reconnu que l'extension de son architecture x86 existante augmenterait ses dépenses d'infrastructure informatique et compliquerait la gestion de ses environnements de production et de reprise après incident.

Pour relever ce défi, Electrolux a décidé de regrouper ses solutions SAP HANA sur une plateforme globale unique, puis a entrepris de développer une solution tournée vers l’avenir. Ayant travaillé avec IBM depuis de nombreuses années, les décideurs d’Electrolux savaient qu’ils pouvaient compter sur la fiabilité et la résilience des technologies d'IBM.

« Nous avons été particulièrement impressionnés par la réponse technique d’IBM à nos besoins », déclare le porte-parole. « IBM a démontré que si nous décidions de continuer avec notre fournisseur de matériel d’alors, nous allions devoir remplacer nos appareils SAP HANA tous les deux ans environ en raison de l'augmentation du volume de données. Cela entraînerait des coûts importants et une interruption des activités. Par contre, les serveurs IBM Power Systems, combinés à un stockage Flash IBM haute performance, étaient capables de soutenir notre initiative de croissance stratégique sur cinq ans tout en améliorant la stabilité et la fiabilité. »

Electrolux et IBM ont transféré plusieurs solutions SAP HANA dédiées aux activités en Europe d'appareils x86 vers une nouvelle plateforme centrale basée sur deux serveurs IBM Power System E980, un système de stockage IBM FlashSystem et un contrôleur de volume IBM SAN Volume Controller. Suivant cette première étape, Electrolux a choisi IBM Power Systems comme plateforme privilégiée pour son environnement SAP HANA. L’entreprise a en outre étendu sa capacité pour soutenir les principales applications SAP HANA dédiées aux opérations de l'entreprise en Amérique du Nord et en Asie.

Chaque serveur est équipé de processeurs IBM POWER9 et exécute SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (lien externe à ibm.com), permettant ainsi à Electrolux d’améliorer de manière significative la résilience et d’optimiser les performances de ses applications SAP, notamment SAP ERP (lien externe à ibm.com), SAP Business Planning and Consolidation et SAP Business Warehouse powered by SAP HANA.

Le porte-parole explique : « Les volumes de données augmentant chaque année, nous estimions que les unités de stockage sur disque que nous avions alors peineraient à répondre à nos besoins futurs, d’autant plus que nous prévoyions d’augmenter la capacité de notre infrastructure de jusqu’à 10 %. Les solutions IBM FlashSystem offrant une large gamme d’outils de compression et des performances à faible latence, nous savions que les technologies IBM seraient pour nous une bonne option à long terme. »

Il ajoute : « Nous étions convaincus que les solutions IBM POWER9 offriraient une voie flexible et rentable pour faire évoluer nos systèmes de base au fur et à mesure du développement de notre entreprise. En même temps, elles permettraient d'obtenir des performances de niveau professionnel dans notre environnement SAP HANA à haute disponibilité. De plus, nous avons été impressionnés par le fait qu'IBM pouvait fournir des services d’assistance en plusieurs langues, un besoin crucial pour une organisation d'envergure mondiale comme la nôtre. »

Pour exécuter de nouveaux environnements de cloud virtualisés et privés sur ses serveurs IBM Power Systems, Electrolux a implanté IBM PowerVC pour la virtualisation avancée et la gestion du cloud. Construit sur OpenStack, IBM PowerVC est conçu pour créer des environnements de cloud privé sur les serveurs Power Systems. Il améliore en outre la productivité des administrateurs grâce à des fonctionnalités de gestion cloud puissantes et intuitives. La société utilise également IBM Spectrum Virtualize pour créer des environnements de stockage virtuels faciles à gérer et pour optimiser les performances de stockage.

Grâce à son étroite collaboration avec IBM Services et IBM Systems Lab Services tout au long du processus d’implémentation, Electrolux a pu transférer ses applications principales vers IBM Power Systems en moins de quatre semaines, minimisant ainsi l’interruption de ses activités. Dans le cadre de la solution globale, Electrolux s’est appuyé sur IBM Services pour mettre en place et maintenir un environnement de reprise après incident.

« Les données sont la pierre angulaire de notre activité, et il est essentiel de garantir une reprise rapide en cas d’immobilisation imprévue », explique le porte-parole. « IBM ayant démontré son expertise technique et sa volonté de soutenir nos objectifs stratégiques, nous savions que nous pouvions leur faire confiance pour gérer notre environnement de reprise après incident. »

Il poursuit : « La migration de notre environnement ERP SAP vers les solutions IBM POWER9 s’est déroulée sans encombre. Nous avons simplement répliqué le système dans le nouvel environnement IBM Power Systems, après quoi nous étions opérationnels. IBM nous a soutenus tout au long du processus en offrant une formation supplémentaire à nos ingénieurs, ce qui leur a permis d'utiliser nos solutions IBM au maximum de leur potentiel. »

Pour étaler les dépenses liées à l'investissement dans les solutions IBM Power Systems et IBM Storage, Electrolux a eu recours à une option de report de paiement proposée par IBM Global Financing. Celle-ci a permis à l’entreprise de retarder les paiements initiaux jusqu’à deux mois et de différer le remboursement intégral de cinq mois.

« Avec IBM Global Financing, nous pouvons étaler notre investissement dans la nouvelle infrastructure sur une plus longue période. Cela nous aide à améliorer nos capacités informatiques tout en protégeant notre trésorerie et en minimisant les risques commerciaux » explique le porte-parole.