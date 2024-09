Sauver des vies grâce à l’IA, cela peut-il vraiment être aussi simple ? La société suédoise Edsvärd explore cette possibilité dans le cadre de sa dernière collaboration avec l’équipe IBM Client Engineering via la plateforme IBM watsonx, plus particulièrement le studio d’IA IBM watsonx.ai et les solutions de magasins de données IBM watsonx.data.

Le secteur de la construction est celui qui compte le plus grand nombre d’incidents et de décès liés au travail. Les processus de construction sont complexes et se déroulent souvent dans des zones de forte circulation telles que les infrastructures ferroviaires et routières. De nombreuses catégories de personnel opèrent dans un espace partagé associé à des risques considérables : installations à haute tension, risques d’incendie et circulation, nécessitant une coordination orchestrale pour éviter les accidents.

Ces zones complexes sont soumises à de lourdes règles et réglementations visant à créer un lieu de travail sain et sûr, mais qui sont difficiles à interpréter et à appliquer dans les opérations quotidiennes. Savoir et faire sont parfois dissociés, en particulier lorsque la vitesse de production est élevée. Cela peut conduire à des raccourcis et à des accidents du travail.

Un accident tragique survenu dans une entreprise locale a incité Edsvärd à pousser ses explorations : il s’agissait de savoir si l’IA combinée à sa solution SaaS de coordination pourrait empêcher qu’un tel incident ne se reproduise en raison d’un manque de coordination.