Della Volpe sera l'un des premiers transporteurs routiers au monde à utiliser SAP S/4HANA pour gérer son service de transport.

« En comptant parmi les premières entreprises de voyages et de transport à utiliser SAP S/4HANA, nous savions que nous serions confrontés à des défis inattendus, poursuit Alexandre Prudente. IBM s'est surpassée pour nous aider à trouver des solutions efficaces aux problèmes qui se présentaient et nous a permis de déployer le projet d'infrastructure SAP S/4HANA en moins de trois mois. »

Outre son nouvel investissement matériel IBM Power Systems, Della Volpe utilise désormais IBM PowerVM pour administrer 15 partitions logiques exécutant SUSE Linux Enterprise for SAP Applications (lien externe à ibm.com). L'entreprise gère 106 volumes de stockage différents avec IBM Spectrum Virtualize et compte faire évoluer son en environnement de production à haute disponibilité.

D'après Alexandre Prudente, « IBM Spectrum Virtualize et IBM PowerVM mettent à notre disposition les outils puissants et polyvalents dont nous avons besoin pour créer, mettre à jour et gérer une infrastructure d'applications en pleine croissance. Avec les serveurs IBM Power Systems et IBM Storage, nous pouvons bénéficier de la sécurité et de la résilience d'une architecture sur site solide, sans avoir à gérer une charge administrative supplémentaire. »

Composants de la solution