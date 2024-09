Daxko avait conscience qu’il était temps de trouver un nouvel outil de gestion de la performance des applications (APM) pour simplifier les efforts de l’équipe et leur permettre d’évoluer sans se ruiner. Daxko a examiné des outils tels que Dynatrace et AppDynamics, mais a finalement opté pour IBM Observability by Instana. A peine l’équipe avait-elle commencé son essai avec Instana qu’elle s’est rendu compte des énormes différences entre Instana et sa solution d’alors.

La première était la structure de tarification abordable, transparente et simple qui a permis à l’équipe de se développer sans que la facture APM n’en fasse autant.

La seconde était l’accès immédiat à l’ensemble des fonctionnalités d’Instana. Tous les outils dont l’équipe avait besoin, comme la fonction de trace, ont été inclus dès le début. Aucune mise à niveau coûteuse n’a été nécessaire pour accéder à des outils essentiels.

La troisième concernait la rapidité de l’implémentation et de la reconnaissance d’applications. L’équipe de Daxko était habituée à passer des jours à configurer les outils de surveillance. Avec Instana, elle a pu obtenir une visibilité complète en quelques minutes. Une implémentation rapide et facile est toujours importante, mais encore plus pendant une pandémie lorsque des déploiements rapides peuvent faire la différence entre une salle de sport ouverte ou non.