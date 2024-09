PathMotion ajoute une nouvelle dimension au recrutement qui permet la mise en relation des employeurs avec les employés parfaits. Grâce à la plateforme de discussion en ligne PathMotion, les clients de l’entreprise ont augmenté les volumes de candidats qualifiés de plus de 200 % et les taux d’acceptation des offres d’emploi de 65 %. PathMotion possède des bureaux à Paris et à Londres.

A propos d’Instana, une société IBM

Instana, une société IBM, fournit une plateforme d’observabilité d’entreprise dotée de capacités de surveillance automatisée des performances des applications aux entreprises qui exploitent des applications complexes, modernes et cloud natives, quel que soit l’endroit où elles se trouvent (sur site ou dans des clouds publics et privés), notamment sur des appareils mobiles ou des ordinateurs mainframe IBM Z.

Contrôlez les applications hybrides modernes grâce à la reconnaissance par l’IA d’Instana des dépendances contextuelles profondes au sein des applications hybrides. Instana offre également une visibilité sur les pipelines de développement pour permettre l’automatisation DevOps en boucle fermée.

Ces fonctionnalités fournissent le retour d’information exploitable dont les clients ont besoin pour optimiser les performances des applications, mettre en œuvre l’innovation et atténuer les risques en permettant aux équipes DevOps d’accroître l’efficacité et d’ajouter de la valeur aux pipelines de livraison de logiciels, tout en atteignant leurs objectifs au niveau du service et de l’entreprise.

