En 2017, Conestoga s’est associée pour la première fois à IBM pour fournir la technologie IBM Netezza Performance Server permettant de suivre et de stocker de plus grands volumes de données et d’exécuter 10 000 requêtes par jour dans les domaines du marketing, des ventes, des opérations, de la fabrication et des finances. Cette transformation a également permis à Conestoga d’utiliser la solution IBM Cognos Analytics pour automatiser les rapports quotidiens et les informations sur ses performances commerciales. Au cours des années suivantes, alors que les données et les interactions avec les clients augmentaient, Conestoga s’est de nouveau tournée vers IBM pour maximiser son potentiel de croissance.

En 2023, DAI Source, partenaire commercial IBM, et IBM ont uni leurs forces pour moderniser l’appliance analytique sur site de Conestoga et la transformer en une solution cloud entièrement gérée avec une instance Netezza SaaS adaptée à la taille et au budget de l’entreprise. Grâce à une compatibilité transparente dans le cloud, il n’y a pas eu de perturbation pour les clients internes et les opérations commerciales globales. Avec une infrastructure moderne et cloud native sur Amazon Web Services (AWS), Conestoga envisage maintenant de nouveaux cas d’utilisation pour les données et l’IA générative avec IBM watsonx.data pour permettre l’automatisation au sein de son expérience de service client.