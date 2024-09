En maîtrisant les capacités de l’automatisation, de l’apprentissage automatique et de l’analytique fournis par ses nouveaux outils CM View et CM Care, fonctionnant sur le système d’exploitation IBM i, Computer Merchants a réussi à pénétrer de nouveaux marchés et à protéger ses activités contre les nouveaux disrupteurs. L’entreprise y est parvenue en proposant un modèle de maintenance basé sur des produits de base permettant de mieux répondre aux exigences et aux défis en constante évolution de l’ère numérique.

« Nos nouvelles applications CM, optimisées par IBM i, nous ont permis de créer de nouveaux réseaux de création de valeur et de nouveaux flux de revenus, ajoute Norm Jefferies. Nous avons non seulement transformé une vision en réalité, mais nous l’avons également fait sans augmenter les coûts et en améliorant la satisfaction du personnel et du client.

« Chacune de ces innovations permet à notre équipe informatique de gagner quelques minutes ici et là, mais cela finit par représenter une économie importante. Par exemple, grâce aux développements réalisés par notre informatique au cours des 6 derniers mois, celle-ci a pu économiser 40 heures de travail par mois, ce qui lui a permis de consacrer plus de temps à travailler directement avec nos clients. De plus, CM View génère à lui seul la même quantité de travail facturable chaque jour que deux ingénieurs à temps plein !

« La création automatisée de tickets dans CM View ne nous coûte rien : le logiciel effectue le travail de plusieurs employés à temps plein. Au cours de la première année, nous prévoyons un rendement financier susceptible d'atteindre 160 % du coût de développement initial. Au-delà de cette valeur, cela constituera un centre de profit pour l'entreprise. »

L’automatisation de la charge de travail liée à la maintenance signifie également que les ingénieurs de Computer Merchants peuvent se consacrer au développement de nouvelles applications plutôt qu'à des tâches informatiques plus répétitives et de moindre valeur.

« Notre personnel est ravi d’être en mesure de participer à des activités plus utiles, générant une valeur ajoutée : les outils CM optimisés par IBM ont vraiment suscité un changement culturel au sein de l’entreprise, » confirme Norm Jefferies. « Chaque mercredi, lors de notre réunion d’entreprise, nous célébrons les innovations de notre équipe. C'est exactement le type de réunion que j'aime présider ! »

Les nouveaux outils CM ont également considérablement amélioré la satisfaction des clients de Computer Merchants, comme le confirme Norm Jefferies : « Le projet d’engagement client avec Watson nous incite à réimaginer nos processus métier afin d’éliminer tout ce qui pourrait affecter la satisfaction de nos clients conformément à notre objectif visant à offrir des expériences client exceptionnelles. Et grâce à CM Care, nous pouvons offrir à nos clients une bien plus grande transparence sur notre stratégie de résolution des problèmes dans la prise en charge leurs systèmes, ce qui nous permet de répondre beaucoup plus facilement aux attentes des clients.

« L’amélioration continue de nos processus nous aide à nous prémunir contre l’insatisfaction des clients. En fin de compte, un client satisfait, ce sont des recommandations positives et une augmentation des ventes, c’est donc une situation gagnant-gagnant.

« Avec IBM i on IBM Power Systems, nous avons pu créer de nouveaux services innovants en plus des applications de base fiables et établies qui alimentent notre activité au quotidien. Notre objectif est d’aider nos clients à suivre la même voie et à tirer parti de la connexion de leurs systèmes d’enregistrement et de leurs systèmes d’engagement grâce à l’automatisation. Cela leur permettra de renforcer l’agilité et la robustesse de leur entreprise, même face aux perturbations du marché, comme nous l’avons fait. »

Norm Jefferies conclut : « Nous sommes très satisfaits du résultat de ce projet avec IBM que nous prévoyons déjà d’exporter nos applications CM View et CM Care vers l’hémisphère nord, pour continuer à élargir notre base clients et augmenter notre productivité au-delà des frontières de l’Australie. »