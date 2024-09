Depuis de nombreuses années, Clarks s'appuie sur les serveurs IBM Power Systems pour prendre en charge ses systèmes d'entreprise SAP les plus critiques. Pour renforcer ses capacités de vente au détail omnicanale, Clarks a décidé de passer à SAP Business Suite optimisé par SAP HANA, avec SAP Business Warehouse pour l'analyse et SAP Customer Activity Repository pour les rapports sur les programmes de fidélisation. Basée sur la plateforme de données en mémoire SAP HANA, la nouvelle solution accélère l'accès aux données et permet aux entreprises d'intégrer des données en temps réel dans les workflows clés.

Après une évaluation approfondie de plusieurs fournisseurs d'infrastructure, Clarks a décidé de déployer la nouvelle plateforme SAP Business Suite sur des serveurs IBM Power Systems très performants, connectés à un système de stockage IBM FlashSystem à très faible latence et basés sur IBM Spectrum Virtualization. Configuré comme un cloud privé, le nouvel environnement offre à Clarks l'agilité, la capacité et la sécurité nécessaires pour déployer rapidement et à l'échelle mondiale de nouveaux services axés sur les données.

Jane Baker, spécialiste technique chez Clarks, déclare : « Nous faisions déjà confiance aux serveurs IBM Power Systems pour prendre en charge nos solutions SAP critiques depuis plusieurs années, et depuis tout ce temps, la plateforme ne nous a jamais déçus. En plus d'être extrêmement confiants dans la qualité et la fiabilité de la plateforme IBM, nous avons été très impressionnés par les améliorations de performance de l'architecture du processeur IBM POWER8. Comme les processeurs IBM POWER8 sont optimisés pour les workloads SAP HANA, nous bénéficions d'une augmentation significative des performances de calcul dans un encombrement compact, ce qui nous aide à augmenter la capacité de calcul tout en maintenant la stabilité de nos coûts opérationnels. »

John Caswell ajoute : « Nous avons vu dans le stockage IBM FlashSystem et les systèmes basés sur le processeur IBM POWER8 la parfaite alliance pour fournir une plateforme flexible et évolutive pour nos solutions SAP critiques. Le partenariat stratégique étroit entre IBM et SAP nous a donné la certitude que les deux solutions seraient hautement compatibles, et l'assurance de bénéficier d'une assistance rapide et efficace pour surmonter tous les défis techniques au cours de la mise en œuvre ».

Déploiement rationalisé

En collaboration avec Elyzium, partenaire commercial Gold d'IBM, Clarks a déployé sa nouvelle infrastructure de cloud privé. La solution est basée sur les serveurs IBM Power Systems, avec SAP HANA s'exécutant sur SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (lien externe à ibm.com) et les serveurs d'applications SAP exécutés sur IBM AIX. Virtualisée avec IBM PowerVM, la solution est répliquée dans deux centres de données pour une haute disponibilité, avec une assistance continue fournie par une équipe d'IBM Services (Services de développement et de gestion d'applications).

Zoe Jones, gestionnaire de services pour les applications SAP chez Clarks, se souvient : « Nous avions discuté avec Elyzium du renouvellement de nos licences logicielles, et c'est lors de l'une de ces conversations que ce projet a vu le jour. En associant Elyzium et IBM, le partenariat s'est avéré très efficace et nous avons déterminé ensemble l'architecture, le dimensionnement et la méthodologie d'implémentation optimaux pour la nouvelle solution SAP ».

John Caswell commente : « La solution SAP Business Suite prend en charge l'ensemble de l'activité mondiale, et il était essentiel que la mise en œuvre et le passage au numérique se déroulent sans heurts. En collaboration avec Elyzium et IBM, nous avons conçu un processus solide de gestion des risques tout au long du projet, ce qui a impliqué des tests substantiels dans un environnement de non-production afin d'affiner notre approche. Notre préparation minutieuse a porté ses fruits et nous avons achevé le processus de déploiement, de test et de mise en service avec plusieurs heures d'avance sur notre programme, ce qui nous a valu de nombreux compliments de la part de l'entreprise. »