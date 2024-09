La transition stratégique de Carey vers une architecture cloud, en particulier Red Hat OpenShift in AWS (ROSA), a marqué un changement de paradigme en faveur de l’agilité et de l’évolutivité. En migrant ses applications Java vers la plateforme de conteneurs IBM WebSphere Liberty, Carey a adopté un système transparent et efficace capable de répondre aux besoins d'une opération qui ne dort jamais. Parallèlement, les bases de données Oracle Database ont été déplacées vers Oracle Cloud Infrastructure et les API ont été élégamment gérées, démontrant comment la conteneurisation moderne et les services cloud native pouvaient remettre à neuf même les systèmes les plus profondément enracinés.

L'introduction d' IBM Instana dans la pile technologique de Carey a été déterminante. Les applications existantes sont devenues transparentes grâce à la plateforme d'observabilité en temps réel entièrement automatisée de la technologie IBM. Instana a fourni à Carey la vision aux rayons X nécessaire pour repérer les goulets d'étranglement, les anomalies de ressources et les problèmes opérationnels en temps réel, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de fiabilité et de maintenance proactive.

Le passage final vers des opérations modernisées s'est effectué grâce à un basculement méticuleusement planifié, ce qui témoigne de l'engagement total de Carey envers la modernisation. Grâce à une documentation complète et à des simulations répétées, l’équipe a effectué une transition en douceur. Depuis la migration, Carey n'a connu pratiquement aucun temps d'arrêt, qu'il soit planifié ou non. Les chiffres de performance et de fiabilité ont atteint et souvent dépassé ceux du système sur site.