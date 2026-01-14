Cacpe Loja modernise son infrastructure de stockage avec IBM® FlashSystem 5300
Cacpe Loja, une importante coopérative de crédit et d’épargne du secteur financier équatorien, a rencontré de graves difficultés lorsque sa plateforme technologique existante a commencé à manquer de disponibilité : un problème qui représentait un risque important de perte de données et de perturbation opérationnelle pouvant affecter la coopérative de manière critique. Le défi a aussi été aggravé par la nécessité de maintenir deux environnements productifs pendant le processus de migration.
Pour éviter toute perte de données et assurer un service ininterrompu à ses clients, Cacpe Loja avait besoin d’une solution capable de garantir une haute disponibilité et une coexistence fluide dans les deux environnements.
Pour répondre aux besoins de haute disponibilité et de migration fluide, Cacpe Loja s’est associé à IBM et à Advance Networks, un partenaire commercial IBM, afin de mettre à jour sa plateforme technologique. Le principal défi : garantir que deux environnements productifs puissent coexister pendant le processus de migration tout en maintenant une disponibilité de 99 %.
Le processus de mise en œuvre a commencé avec le déploiement de trois unités IBM FlashSystem 5300, chacune équipée de modules IBM FlashCore. Ces solutions ont été choisies pour leurs performances supérieures, leur rentabilité et leur adéquation avec les besoins de Cacpe Loja. Elles ont également contribué à faciliter la mise en place d’un environnement de stockage entièrement redondant, assurant ainsi une haute disponibilité.
En outre, le passage à cette nouvelle infrastructure comprenait des serveurs IBM® Power, des commutateurs storage area network (SAN) et IBM Storage Insights Pro. L’intégration de ces composants a été méticuleusement gérée pour atteindre une redondance et une disponibilité de 99 %. La mise en œuvre des commutateurs SAN a constitué une étape clé, formant l’épine dorsale de la haute disponibilité et permettant le déploiement transparent de l’ensemble de la solution.
L’équipe IBM Expert Labs, s’appuyant sur la méthodologie de haute disponibilité basée sur les politiques (PBHA) d’IBM, a également contribué à garantir la mise en œuvre de fonctions de haute disponibilité pour les contrôleurs de stockage. Cette approche a non seulement répondu aux attentes de Cacpe Loja, mais elle les a aussi dépassées, en fournissant une solution robuste de reprise après sinistre et en minimisant les risques de temps d’arrêt.
La collaboration entre Advance Networks et IBM a été déterminante pour la réussite du projet. Advance Networks, fort de sa vaste expérience dans le secteur financier, a fourni des informations précieuses sur l’environnement et les opérations du client. De son côté, IBM a partagé son expertise et son soutien techniques en définissant la configuration, la solution et la tarification appropriées.
Cacpe Loja a connu une transformation radicale de ses capacités technologiques grâce à sa collaboration avec IBM. La mise en œuvre de l’IBM FlashSystem 5300 avec les modules IBM FlashCore a permis une amélioration de 60 % de la réponse d’exécution des processus, une augmentation de 99 % de la capacité des environnements de bases de données transactionnelles et une amélioration de 60 % des performances de sauvegarde.
De plus, la coopérative bénéficie désormais d’une disponibilité qui s’élève à 99 %, contribuant à garantir un service ininterrompu pour ses clients. Le temps nécessaire aux processus de fin de journée, de mois et d’année a été ramené de 4 à 2 heures, ce qui témoigne des gains d’efficacité apportés par la nouvelle infrastructure de stockage.
À l’avenir, Cacpe Loja prévoit de se concentrer sur la définition de stratégies de sécurité pour ses bases de données. La coopérative est convaincue que sa nouvelle infrastructure de stockage, optimisée par IBM, continuera de soutenir sa stratégie informatique et commerciale à long terme, contribuant à fournir des services ininterrompus à ses clients. La mise en œuvre réussie d’IBM FlashSystem 5300 a établi une nouvelle référence pour Cacpe Loja, démontrant la puissance des partenariats stratégiques comme moteurs de transformation numérique.
Cacpe Loja est une importante coopérative de crédit et d’épargne basée à Loja, en Équateur. Au service d’un large éventail de clients, c’est l’une des institutions financières les plus importantes du pays. La coopérative propose divers services, notamment des comptes d’épargne, des prêts et des investissements, dans le but de fournir des solutions financières sûres et rentables.
Découvrez les solutions IBM FlashSystem 5300 pour une haute disponibilité et une protection des données robustes.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, le logo IBM, IBM FlashCore, IBM FlashSystem et Power sont des marques d’IBM Corp., déposées dans de nombreuses juridictions à travers le monde.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.
Il incombe à l’utilisateur d’évaluer et de vérifier le fonctionnement de tout autre produit ou programme avec les produits et programmes IBM. IBM n’est pas responsable des produits et programmes non IBM.