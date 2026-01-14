Pour répondre aux besoins de haute disponibilité et de migration fluide, Cacpe Loja s’est associé à IBM et à Advance Networks, un partenaire commercial IBM, afin de mettre à jour sa plateforme technologique. Le principal défi : garantir que deux environnements productifs puissent coexister pendant le processus de migration tout en maintenant une disponibilité de 99 %.

Le processus de mise en œuvre a commencé avec le déploiement de trois unités IBM FlashSystem 5300, chacune équipée de modules IBM FlashCore. Ces solutions ont été choisies pour leurs performances supérieures, leur rentabilité et leur adéquation avec les besoins de Cacpe Loja. Elles ont également contribué à faciliter la mise en place d’un environnement de stockage entièrement redondant, assurant ainsi une haute disponibilité.

En outre, le passage à cette nouvelle infrastructure comprenait des serveurs IBM® Power, des commutateurs storage area network (SAN) et IBM Storage Insights Pro. L’intégration de ces composants a été méticuleusement gérée pour atteindre une redondance et une disponibilité de 99 %. La mise en œuvre des commutateurs SAN a constitué une étape clé, formant l’épine dorsale de la haute disponibilité et permettant le déploiement transparent de l’ensemble de la solution.

L’équipe IBM Expert Labs, s’appuyant sur la méthodologie de haute disponibilité basée sur les politiques (PBHA) d’IBM, a également contribué à garantir la mise en œuvre de fonctions de haute disponibilité pour les contrôleurs de stockage. Cette approche a non seulement répondu aux attentes de Cacpe Loja, mais elle les a aussi dépassées, en fournissant une solution robuste de reprise après sinistre et en minimisant les risques de temps d’arrêt.

La collaboration entre Advance Networks et IBM a été déterminante pour la réussite du projet. Advance Networks, fort de sa vaste expérience dans le secteur financier, a fourni des informations précieuses sur l’environnement et les opérations du client. De son côté, IBM a partagé son expertise et son soutien techniques en définissant la configuration, la solution et la tarification appropriées.