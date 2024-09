BWF (lien externe à ibm.com) est une société à but lucratif animée par une mission de service au secteur non lucratif. Elle propose une suite complète de solutions qui répond à tous les besoins stratégiques, techniques et fonctionnels des organisations à but non lucratif. La mission de l'entreprise est de donner aux organisations à but non lucratif les moyens d'avoir un impact et d'imaginer de nouvelles possibilités. Pour remplir sa mission, BWF propose des services structurés mais agiles dans les domaines clés suivants : stratégie et planification des campagnes de collecte de fonds, opérations et technologies, marketing et engagement pour la collecte de fonds, et planification stratégique d'entreprise. BWF compte parmi ses clients des universités, des systèmes de santé, des organismes artistiques et culturels, des organismes confessionnels et des ONG d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Afrique, d'Australie et de la zone Asie-Pacifique. En tant que véritable fournisseur de solutions complètes, BWF dispose d'une équipe de consultants possédant une vaste expérience dans tous les aspects de la philanthropie.