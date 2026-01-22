Pour surmonter ces défis, le comté de Broward a adopté une stratégie cloud hybride alimentée par IBM Cloud Satellite et Red Hat OpenShift, offrant la flexibilité et la rapidité nécessaires à la modernisation. L’entreprise a déployé IBM Maximo Application Suite (MAS), incluant Maximo Mobile, qui s’intégrait de façon fluide à son infrastructure existante et introduisait des capacités de marquage intelligent pour une meilleure visibilité sur les actifs.

Le déploiement de MAS 8 a été rapide, avec un environnement de développement et de test mis en place en seulement 3 semaines, suivi d’un passage en production en quelques jours. Cette accélération des délais prévus a permis à l’entreprise d’améliorer considérablement son efficacité opérationnelle. Maximo Mobile a permis l’exécution mobile des tâches, le marquage intelligent et l’accès futur aux actifs sur iPad avec des cartes sur mobile, permettant ainsi au personnel de terrain de consulter et d’envoyer directement des informations. La solution a également amélioré l’évolutivité et le contrôle des mises à jour, renforçant la fiabilité et la performance du système.

Les ingénieurs IBM Cloud Site Reliability ont joué un rôle clé dans l’accélération du déploiement, soutenant le provisionnement rapide et la gestion continue de la plateforme. Cette approche a permis au comté de Broward de garder le contrôle de ses données tout en tirant parti de technologies cloud natives afin d’améliorer son évolutivité et ses performances.