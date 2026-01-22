Le comté de Broward opère une transformation avec Maximo Application Suite, améliorant l’efficacité opérationnelle et l’exécution mobile des tâches
Le Broward County Water and Wastewater Services devait moderniser sa gestion des actifs pour suivre l’évolution des exigences opérationnelles et des normes technologiques. Son infrastructure existante vieillissait et approchait de sa date de fin de support, ce qui limitait les fonctionnalités et créait des problèmes de maintenance et d’évolutivité. Les précédents efforts de modernisation avaient connu des revers, entraînant inefficacités et retards. L’entreprise avait besoin d’une solution capable de s’intégrer à son environnement sur site, tout en offrant des capacités avancées telles que l’exécution mobile des tâches et le suivi intelligent des actifs.
Pour surmonter ces défis, le comté de Broward a adopté une stratégie cloud hybride alimentée par IBM Cloud Satellite et Red Hat OpenShift, offrant la flexibilité et la rapidité nécessaires à la modernisation. L’entreprise a déployé IBM Maximo Application Suite (MAS), incluant Maximo Mobile, qui s’intégrait de façon fluide à son infrastructure existante et introduisait des capacités de marquage intelligent pour une meilleure visibilité sur les actifs.
Le déploiement de MAS 8 a été rapide, avec un environnement de développement et de test mis en place en seulement 3 semaines, suivi d’un passage en production en quelques jours. Cette accélération des délais prévus a permis à l’entreprise d’améliorer considérablement son efficacité opérationnelle. Maximo Mobile a permis l’exécution mobile des tâches, le marquage intelligent et l’accès futur aux actifs sur iPad avec des cartes sur mobile, permettant ainsi au personnel de terrain de consulter et d’envoyer directement des informations. La solution a également amélioré l’évolutivité et le contrôle des mises à jour, renforçant la fiabilité et la performance du système.
Les ingénieurs IBM Cloud Site Reliability ont joué un rôle clé dans l’accélération du déploiement, soutenant le provisionnement rapide et la gestion continue de la plateforme. Cette approche a permis au comté de Broward de garder le contrôle de ses données tout en tirant parti de technologies cloud natives afin d’améliorer son évolutivité et ses performances.
Dans l’ensemble, la nouvelle solution a offert au comté de Broward une base évolutive et fiable pour la croissance future, appuyant les équipes, simplifiant la gestion et garantissant que les infrastructures critiques demeurent prises en charge et résilientes.
En modernisant son environnement de gestion des actifs grâce à l’approche cloud hybride d’IBM et à Maximo Application Suite, le comté de Broward a atteint un niveau d’agilité qui impacte directement la fourniture de services et les coûts opérationnels. L’approvisionnement des environnements de production ne prend plus que trois semaines, soit une réduction de 90 % par rapport aux délais précédents, accélérant ainsi la création de valeur et permettant de répondre plus rapidement aux besoins de la communauté. Les environnements de test, autrefois un obstacle à l’innovation, peuvent désormais être déployés en trois jours au lieu de plusieurs semaines, ce qui donne aux équipes la flexibilité nécessaire pour valider et déployer de nouvelles fonctionnalités en temps opportun.
Cette vitesse a été atteinte sans compromis. Le comté a mené une migration de base de données 100 % réussie sans aucune perte de données, garantissant la continuité et la conformité tout au long de la transition. À l’avenir, les efforts de mise à niveau devraient diminuer de 50 %, ce qui permettra de réduire les frais généraux et de libérer des ressources pour des initiatives plus stratégiques.
Ensemble, ces améliorations placent le comté de Broward en position de fournir des services d’eau plus fiables, de s’adapter rapidement aux changements réglementaires et de poursuivre sa transformation numérique avec confiance.
Le Broward County Water and Wastewater Services (WWS) est un service public vital qui dessert l’un des comtés les plus peuplés de Floride. Responsable de la fourniture d’eau potable propre et sûre et de la gestion du traitement des eaux usées pour des centaines de milliers de résidents, le WWS exploite un réseau complexe d’infrastructures couvrant les stations de traitement, les stations de pompage, les canalisations et les installations de service. Avec un engagement fort en faveur de la durabilité, de la conformité réglementaire et de l’excellence opérationnelle, le WWS joue un rôle critique dans la protection de la santé publique et de l’environnement, tout en garantissant un service fiable dans toute la région.
