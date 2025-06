La transformation informatique a apporté des avantages considérables à Benete. Le module complémentaire de synthèse basé sur le LLM dans BeneCare aide les soignants à comprendre facilement l’état et les capacités de leurs clients âgés, ce qui leur permet de leur prodiguer des soins et une attention personnalisés et préventifs, tandis que les alertes permettent d’intervenir en temps opportun. Les personnes âgées peuvent ainsi rester chez elles aussi longtemps qu’elles le souhaitent, car les prestataires de soins peuvent leur offrir des soins préventifs tout en gérant un nombre croissant de clients. La solution aide également Benete à traduire ses rapports en générant un contenu traduisible et adapté au contexte, ce qui facilite une communication fluide dans des environnements de soins multiculturels. Grâce à ces rapports facilement traduisibles, les soignants d’horizons divers peuvent partager une compréhension commune des besoins des clients, ce qui améliore la qualité des soins.

Grâce à cette solution transformée, les opérations quotidiennes de Benete sont plus fluides et plus rationalisées. Les équipes de soins n’ont plus à extraire et à interpréter manuellement les données grâce à un accès rapide aux résumés, ce qui leur fait gagner du temps et améliore leur efficacité. Il convient de noter que le temps nécessaire pour comprendre les données des clients a été réduit de 90 %, les infirmiers ne mettant désormais qu’une minute (au lieu de dix auparavant) pour comprendre les dossiers. Cela se traduit par un gain de temps quotidien de 30 minutes par infirmier, cette tâche étant effectuée trois fois par jour pour chaque client.

Benete n’avait pas besoin de faire traiter les demandes par un chatbot, mais d’automatiser une tâche complexe et chronophage pour permettre aux utilisateurs de se concentrer sur leurs compétences de base, à savoir les soins et l’assistance aux personnes âgées. Grâce à la plateforme BeneCare transformée, les soignants peuvent utiliser les LLM pour accélérer l’interprétation des données qualitatives et créer des résumés qui peuvent être facilement personnalisés selon les besoins, garantissant que les informations sont transmises dans le format le plus adapté à la prise de décision.

Dans un secteur traditionnel à forte intensité de main-d’œuvre, Benete est un pionnier qui exploite une solution essentielle pour interpréter les données et en tirer des informations utiles afin d’accélérer le processus de reporting. Aujourd’hui, après le succès de la phase pilote, Benete peut fournir une plateforme capable d’être personnalisée en fonction des besoins uniques des utilisateurs finaux. Les objectifs finaux de Benete sont d’améliorer encore les résultats pour les patients, de fournir de meilleurs soins préventifs et d’alléger la charge administrative du personnel soignant.