En passant à une relation directe de services gérés avec IBM, Belfius a pu exploiter des capacités de sécurité avancées renforcées par l’IA et le machine learning (ML), et a ouvert ses systèmes informatiques centraux à l’innovation continue.

Avantages de ce partenariat :

Opérations de sécurité centralisées 7 jours sur 7 : depuis un centre d’opérations de sécurité (SOC), les services de détection des menaces et de réponse d’IBM (TDR) assurent une gestion des incidents en temps réel sans interruption.

Détection des menaces et réponse efficaces et automatisées : l’équipe IBM s’appuie sur le logiciel IBM Security pour bénéficier d’une visibilité unifiée sur l’ensemble de l’infrastructure sur site et dans le cloud de Belfius. Le logiciel analyse automatiquement et met en corrélation des milliers d’événements de sécurité par seconde, aide à orchestrer et, le cas échéant, à automatiser les activités de réponse aux incidents. Belfius dispose d’une visibilité complète sur un tableau de bord de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) et sur toutes les actions et états liés à la réponse aux incidents, ce qui permet de collaborer avec l’équipe TDR pour affiner les cas d’utilisation et les règles de réponse au fil du temps.

Efficacité pilotée par l’IA et le ML : la plateforme de sécurité de TDR inclut une analyse et une classification basées sur le ML de tous les événements de sécurité, y compris ceux provenant des points de terminaison. Environ 73 % des alertes sont traitées automatiquement, les faux positifs sont rapidement éliminés et les problèmes mineurs ou standard affectés à des résolutions automatisées, permettant aux analystes humains de se concentrer sur des incidents plus graves. La plateforme applique également l’IA aux renseignements sur les menaces collectés auprès du réseau mondial des SOC d’IBM afin de régler, d’adapter et d’améliorer les capacités de détection de manière continue et transparente.

Mainframe et stockage gérés : Belfius et IBM ont migré les principales applications bancaires et d’assurance de Belfius vers deux nouveaux mainframes Z, et ont relié l’environnement informatique distribué de l’entreprise au stockage défini par logiciel. Enfin, l’accord fournit à Belfius un accès direct au catalogue de logiciels IBM, ce qui lui permet d’intégrer des solutions pour moderniser sa plateforme à la demande, sans dépendre des processus d’approvisionnement classiques.