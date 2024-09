Pour l’aider à sélectionner une plateforme fiable et hautement disponible pour ses services numériques, Banco Itaú Paraguay a fait appel à IBM Business Partner Softshop. À l’issue d’un processus de preuve de concept (POC) intensif élaboré en collaboration avec Softshop, Banco Itaú Paraguay a choisi une nouvelle plateforme basée sur des serveurs IBM Power Systems E870 exécutant le système d’exploitation IBM AIX et virtualisé avec IBM PowerVM.

La banque a également décidé de passer d’un mix de disques internes et de systèmes de stockage dédiés à IBM FlashSystem V9000. L’utilisation d’une architecture de stockage entièrement basée sur Flash augmente considérablement la vitesse des opérations de lecture et d’écriture, tout en permettant à la banque de consolider son environnement de stockage dans un espace physique beaucoup plus restreint.



« Nous nous appuyons sur IBM Power Systems et les solutions IBM Storage pour prendre en charge d’autres parties de notre activité depuis de nombreuses années, avec grand succès », commente Mario Sangenis. « L’étendue et la réactivité de l’organisation du support IBM, alliées aux résultats positifs de notre POC approfondi avec Softshop, nous ont convaincus qu’IBM était le meilleur choix pour notre nouvelle plateforme bancaire numérique. »



En collaboration avec les consultants de Softshop, Banco Itaú Paraguay a déployé, configuré et testé la plateforme IBM Power Systems et IBM FlashSystem. En seulement trois mois, la banque a réussi à migrer ses bases de données Oracle et son entrepôt de données vers les serveurs IBM Power Systems E870.



« Nous avons travaillé avec Softshop en plusieurs occasions, et nous avons toujours été impressionnés par leur souci du détail », poursuit Francisco Da Rosa. « L’équipe de Softshop n’a jamais compté son temps pour comprendre nos objectifs commerciaux dès le début d’un projet et concevoir des solutions adaptées à nos besoins spécifiques. Celui-ci n’a pas fait exception, et nous sommes extrêmement satisfaits des résultats de notre collaboration. »