Au vu de ce scénario, le défi était évidemment d’intégrer la surveillance du mainframe dans le processus qui avait été conçu pour la plateforme inférieure. Cela allait permettre à l’institution d’augmenter l’efficacité de ses processus, d’améliorer la performance de son infrastructure et de renforcer sa sécurité.

Pour répondre à ce besoin, l’équipe de surveillance IBM et celle chargée de l’infrastructure mainframe de l’institution ont choisi, entre autres, d’utiliser le portail IBM Tivoli Enterprise. Les tableaux de bord ainsi créés ont permis à BRB de surveiller le mainframe de manière plus proactive.

Dans le cadre du projet, l’équipe IBM a fourni les connaissances et le support nécessaires pour installer et configurer IBM OMEGAMON Data Provider, inclus dans IBM Z Service Management Suite. Les services ont été réalisés en mettant l’accent sur la surveillance en temps réel ; la configuration de la collecte de données à partir des agents de surveillance sous IBM z/OS ; l’envoi d’informations concernant z/OS, IBM CICS Transaction Server, IBM Db2, IBM MQ ainsi que les composants de stockage, de réseau et Java vers la plateforme Elasticsearch/Grafana ; la création et la mise à disposition des informations sous forme de tableaux de bord ; et la collecte des données historiques.

Par le passé, l’espace dont disposait BRB pour stocker les journaux d’archives Db2 s’était avéré insuffisant, entraînant l’indisponibilité des services par lots et en ligne du mainframe. Il était donc impératif que les administrateurs ITOP et Db2 soient informés lorsque les pools de stockage dépassaient les valeurs normalement prévues. L’équipe de surveillance a activé le système d’alerte pour surveiller les pools de stockage des archives Db2 grâce aux fonctionnalités de l’agent OMEGAMON for Db2 Performance Expert on z/OS. Quelques semaines plus tard, un événement de stockage Db2 similaire s’est produit, mais cette fois, les équipes de support ont été rapidement alertées et ont pu prendre les mesures nécessaires pour éviter que Db2 on z/OS ne tombe en panne. BRB a créé des tableaux de bord d’observabilité intégrés et avancés, qui offrent une vue holistique de son mainframe et de son environnement distribué grâce aux outils Elasticsearch/Prometheus/Grafana.

OMEGAMON Data Provider a joué un rôle central dans la réussite du projet. En effet, OMEGAMON Data Provider a permis de professionnaliser la visualisation des indicateurs et statistiques de fonctionnement du mainframe grâce aux ressources et processus utilisés pour les serveurs de niveau inférieur. OpenSearch, Zabbix et Grafana pouvaient désormais concentrer toutes les informations de surveillance et les actions automatiques sur les cas anormaux, quelle qu’en soit l’origine : mainframe ou plateforme de niveau inférieur.