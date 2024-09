Les temps d'arrêt des lignes de production peuvent être très coûteux pour les entreprises industrielles. C'est ici que Baldor Electric Company intervient, en concevant, fabriquant et livrant rapidement des moteurs électriques et des produits de transmission de puissance mécanique d'une fiabilité exceptionnelle.

Face à la concurrence internationale, Baldor met l'accent sur la fourniture de produits de qualité et l'excellence de son service à la clientèle. L'entreprise s'appuie sur des processus de fabrication optimisés et précis, ainsi que sur sa capacité à répondre aux besoins des clients en temps réel.



Pour Roger Gattis, directeur du service IS Large Systems chez Baldor, « L'une des plus grandes forces motrices de notre entreprise, c'est le service à la clientèle. Il est essentiel de pouvoir fabriquer un moteur aussi rapidement que possible et avec la meilleure qualité possible grâce à nos flux de travail dédiés au niveau de l'atelier. Nous avons la possibilité d'utiliser différentes tailles et différents types de moteurs sur la même chaîne d'assemblage, et pouvons produire un moteur sur mesure plus rapidement que nos concurrents. »



Pour gérer le plus efficacement possible le traitement de la fabrication, des commandes et des ventes, Baldor s’appuie sur les applications SAP et la base de données IBM Db2, fonctionnant sur la plateforme IBM z Systems. Ces systèmes stratégiques captent de manière extrêmement détaillée toutes les transactions commerciales de l'entreprise.

Auparavant, Baldor utilisait SAP Business Warehouse pour analyser chaque aspect de son activité, en fournissant des informations utilisées dans chaque division, du conseil d'administration à l'atelier de fabrication.



À mesure que les volumes de données augmentaient, Baldor a constaté le besoin d'améliorer les performances de son application SAP Business Warehouse. Baldor a donc décidé de déplacer la charge de travail vers un dispositif matériel distinct conçu pour accélérer la performance liée aux requêtes et à la production de rapports.



Andy George, architecte de solutions BW, explique : « Nous avons introduit l'accélérateur uniquement pour une question de rapidité. Grâce à cela, des rapports qui prenaient 30 minutes pouvaient être produits en moins d'une minute. Nos utilisateurs ont reçu des mises à jour régulières sur les performances de l'entreprise et les mesures telles que les données de vente, et nos partenaires ont pu consulter des garanties et des rapports avec des fiches de score qui les aident à évaluer leurs propres performances. »



Cinq ans plus tard, Baldor a de nouveau constaté la nécessité de renforcer et d'étendre ses capacités en termes de production de rapports et d'analyse. Cependant, la solution de remplacement de son fournisseur d'alors nécessitait d'investir dans de nouvelles technologies et de nouvelles compétences.



Comment Baldor pouvait-il protéger son investissement dans les infrastructures existantes et maintenir les excellentes performances attendues par ses utilisateurs ?