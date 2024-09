Des véhicules autonomes à l’IA en passant par l’Internet des objets (IoT), Baidu est à la pointe de l’innovation numérique. En plus de fournir le plus grand moteur de recherche Internet de Chine, la stratégie de l’entreprise comprend la conduite autonome, Baidu AI Cloud, Baidu Netdisk et des plateformes de streaming vidéo.

Miao Yu, responsable senior du service de stockage cloud chez Baidu AI Cloud, explique : « Alors que de plus en plus de secteurs améliorent leurs capacités numériques, notre objectif est de fournir des produits cloud aux clients dans des secteurs tels que le transport, la finance et les organisations gouvernementales. Grâce aux capacités de Baidu AI Cloud en matière de cloud et d’intelligence, nous pouvons aider les entreprises à gagner en rentabilité et à créer de nouvelles sources de valeur. »

Sur la plateforme Baidu, les données augmentent rapidement en volume, en vélocité et en variété. La popularité croissante de Baidu AI Cloud et d’autres offres d’IA de l’entreprise décuple les besoins en stockage. Dans le même temps, l’adoption des solutions proposées par Baidu de type « ville intelligente », « maison intelligente » ou « automatisation des véhicules » augmente fortement, ce qui accroît encore les besoins d’accès aux données en temps réel et de conservation des données à long terme.

« La croissance du volume de nos données ne montre aucun signe de ralentissement », poursuit Miao Yu. « Les derniers véhicules autonomes sont équipés de beaucoup plus de capteurs que leurs prédécesseurs, et la quantité de données générées par véhicule peut atteindre 10 To par jour. De même, en Chine, la croissance rapide du marché des maisons intelligentes et la popularité du streaming en direct génèrent d’énormes quantités de données, ce qui pose des problèmes de stockage. Depuis 2019, nos volumes de données ont plus que triplé, et nous stockons maintenant environ 100 exaoctets de données. »

Jusqu’à récemment, Baidu s’était appuyé sur le stockage sur disque pour la conservation à long terme des données. Malheureusement, chacun des disques a une capacité maximale de 20 To, ce qui limite la densité du stockage, utilise un espace physique conséquent et augmente les coûts. En quête d’une meilleure approche, Baidu recherchait une plateforme de stockage de données froides plus résiliente, plus efficace, plus évolutive et capable de s’adapter à une croissance continue des données.