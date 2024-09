Alors qu’il travaillait dans le secteur bancaire, Anders Nordkvist, fondateur d’Asteria, a noté certains défis courants qui créaient selon lui une opportunité commerciale. « Pour les petites entreprises, la gestion des liquidités apporte chaque jour son lot de difficultés », dit-il. « Elles doivent s’assurer que les clients paient les factures à temps, avec par ailleurs une charge administrative globale à la fois trop complexe et trop éparpillée. Elles n’obtiennent que rarement le soutien dont elles auraient besoin de la part des banques. De leur côté, les banques peinent à communiquer avec ce marché des PME et ne leur fournissent pas toujours services dont elles ont besoin. »

Entrepreneur technologique, M. Nordkvist a créé Asteria pour développer un service en ligne que les banques pourraient offrir pour aider les PME à gérer leurs finances. Ayant été témoin de l’impact que pouvaient avoir les demandes financières inattendues sur une petite organisation, il souhaitait développer une solution conçue pour soutenir les propriétaires de PME dans la gestion et la planification des liquidités en se concentrant sur le plus important : le flux de trésorerie.

Pour créer une offre et la commercialiser, Asteria avait besoin de s’associer à un fournisseur informatique d’envergure mondiale capable de fournir une infrastructure cloud flexible et à haute fiabilité. Si la startup recherchait avant tout une plateforme cloud permettant l’intégration open source et la mise en place de processus agiles pour ses développeurs, elle avait également besoin d’options d’hébergement hybride et d’une sécurité rigoureuse des données pour être crédible face à ses futurs partenaires bancaires.